Amazon Prime Video kondigt 'James May:Oh Cook' aan

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

'James May: Oh Cook', geproduceerd door Plum Pictures en New Entity, zal exclusief op Prime Video te zien zijn in meer dan 200 landen en gebieden.

Amazon Prime Video kondigt vandaag 'James May: Oh Cook' aan, een zeven-delige Amazon Original serie die is opgenomen zonder script. De serie is gebaseerd op James zijn eerste kookboek: 'Oh Cook! 60 easy recipes that any idiot can make', dat op 1 oktober 2020 gepubliceerd wordt door Pavilion Books.

De titel is geïnspireerd op de beruchte slogan van 'The Grand Tour'-presentator, 'James May: Oh, Cook'. Het is een kookserie, maar dan vanuit het perspectief van iemand die niet echt kan koken. In de serie zal James de kijkers laten zien dat als je een paar dingen redelijk goed kunt koken, je eigenlijk alles kunt koken. In de serie zal James een selectie van de zestig recepten proberen te maken die hij ook heeft moeten maken voor zijn komende kookboek. Elke aflevering behandelt een specifiek culinair thema, waaronder pasta, klassiekers uit de pub, Indiaas, cake en bakken en braden. Elke aflevering zal uit deze thema’s drie recepten bevatten en daarnaast nog een aantal heel snel en gemakkelijk te maken recepten.

'Ik ben blij dat ik weer samenwerk met Amazon Prime Video. En deze keer op een manier die je misschien nog niet eerder van mij gezien hebt', zegt James, 'Ik ben nu op een leeftijd dat ik het grootste deel van mijn dag besteed aan het nadenken over mijn volgende maaltijd, dus ik heb er een tv-serie over gemaakt. Het koken van je eigen curry is zoveel bevredigender dan het bestellen van een afhaalmaaltijd, ook al smaakt het niet zo lekker.'

De 7 x 30 minuten durende serie wordt later dit jaar wereldwijd gelanceerd op Prime Video.