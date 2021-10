Amazon Prime Video kondigt 'Fairfax'-stemmencast en eerste beelden aan

Amazon Prime Video heeft de stemmencast aangekondigd van de aankomende geanimeerde komedieserie 'Fairfax'. Alle acht afleveringen van 'Fairfax' gaan op 29 oktober in première. Prime Video onthulde ook een reeks first-look beelden.

'Fairfax' is een Amazon Original geanimeerde komedie serie voor volwassenen die vier beste middelbare school vrienden volgt op hun eindeloze zoektocht naar bekendheid op Fairfax Avenue in Los Angeles- het hart van de hypebeast cultuur. De serie gaat over de tijdloze strijd om cooler te zijn dan je bent, om erbij te horen terwijl je opvalt, en hoe het voelt om in de rij te staan voor een paar sneakers die je nooit gaat kopen.

De stemmencast

Skyler Gisondo speelt de stem van Dale, een serieuze jongen uit Oregon, die nieuw is in Los Angeles. Hij houdt van zijn vader en zijn heuptasje, en met zijn korte broeken en wandelschoenen is hij het onbedoelde posterkind voor normcore. Gisondo heeft onder andere gespeeld in 'Booksmart' en 'The Righteous Gemstones'.

Kiersey Clemons speelt de rol van Derica, een aspirant-model-slash-activiste die vastbesloten is om de planeet in stijl te redden. Clemons is vooral bekend van haar rollen in 'Hearts Beat Loud' en 'The Flash'.

Peter Kim is de stem van Benny, een slimme sneakerhead op een missie voor jarenlange bekendheid. Kim is vooral bekend als schrijver in Fox's Housebroken en werd uitgeroepen tot 'New Face' op het 2021 Just For Laughs Comedy Festival.

Jaboukie Young-White speelt de rol van Truman, een zelfbenoemde 'auteur' filmmaker en een ontluikende Casanova. Young-White is vooral bekend van zijn optredens in 'The Daily Show' en 'Dating & New York'.

De gastcast van 'Fairfax' bestaat verder uit Pamela Adlon als Phyllis, Jeff Bottoms als The Plug, Yvette Nicole Brown als Trini, Rob Delaney als Grant, Zoey Deutch als Lily, Colton Dunn als Principal Weston, John Leguizamo als Glenn de duif, Camila Mendes als Melody, Larry Owens als Jules, Linda Park als Joy, Billy Porter als Hiroki Hassan, Ben Schwartz als Cody, Tim Simons als Brian, en JB Smoove als Quattro de duif.

De serie is gemaakt en geproduceerd door oude vrienden Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum, en Teddy Riley. Andere uitvoerende producenten zijn Jon Zimelis en Jason U. Nadler voor Serious Business (@midnight); Peter A. Knight (Bojack Horseman); en Chris Prynoski, Ben Kalina, en Antonio Cannobio voor Titmouse (Big Mouth). De kunstenaar Somehoodlum, die de karakters voor de serie ontwierp, dient als adviserend producent naast het pop/internet cultuur kleding en media merk Pizzaslime.