Amazon Prime Video kondigt de trailer en release datum aan van 'My Name Is Pauli Murray'

Vijftien jaar voordat Rosa Parks weigerde haar zitplaats in de bus af te staan, een decennium voordat het Amerikaanse Hooggerechtshof de 'gescheiden-maar-gelijk'-wetgeving ongedaan maakte, was Pauli Murray al aan het vechten voor sociale rechtvaardigheid.

Als baanbrekend advocaat, activist, priester en toegewijd memoire-schrijfster, gaf Murray vorm aan historische rechtszaken en het bewustzijn over ras en gendergelijkheid. Als Afro-Amerikaanse jongere, opgegroeid in het gesegregeerde Zuiden - die ook worstelde met bredere opvattingen over genderidentiteit - begreep Pauli hoe het was om te bestaan buiten eerder geaccepteerde categorieën en culturele normen. Zowel Pauli's individuele levenspad als Pauli's onvermoeibare inzet waren een voorbode van enkele van de meest politiek belangrijke kwesties van onze tijd. My Name is Pauli Murray, is een openhartig portret van die unieke en buitengewone reis, grotendeels in Pauli's eigen woorden verteld.

Geregisseerd door Betsy West en Julie Cohen

Geproduceerd door Talleah Bridges McMahon

'My Name Is Pauli Murray' zal 1 oktober 2021 uitkomen op Prime Video.