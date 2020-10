Amazon Prime Video is klaar voor Halloween

Op zaterdag 31 oktober is het Halloween. Om alvast in de griezel-stemming te komen, kun je onderstaande films en series bekijken! Als we je een tip mogen geven: houd een kussen bij de hand, want we kunnen niet garanderen dat je alle scènes durft te blijven kijken.

Na het kijken van deze films wil je niet eens meer de straat op, blijf lekker binnen en kijk ze allemaal!

De volgende films zijn inbegrepen bij Prime Video voor Prime leden:

'Black Box'

Na het verlies van zijn vrouw en zijn geheugen in een auto-ongeluk, ondergaat een alleenstaande vader een kwellende experimentele behandeling. Door deze behandeling begint hij zich af te vragen wie hij werkelijk is.

'Nocturne'

In de zalen van een elite kunstacademie begint een verlegen muziekstudent haar meer volleerde en extraverte tweelingzus te overtreffen als ze een mysterieus notitieboekje ontdekt dat toebehoort aan een onlangs overleden klasgenoot.

'Hot Fuzz'

Nicholas Angel (Simon Pegg) is een topper binnen de Londense politie. Hij is zo goed dat hij de rest voor schut zet. Daarom sturen zijn bazen hem naar het vredige, ogenschijnlijk misdaadvrije dorp Sandford.

'The Purge'

Als je een misdaad zou kunnen plegen zonder gevolgen, wat zou je dan doen? Deze thriller van de producent van Paranormal Activity met in de hoofdrol Ethan Hawke, daagt je tijdens de gevaarlijkste nacht in Amerika uit, als er 12 uur lang geen enkele misdaad wordt bestraft. Als een indringer tijdens deze jaarlijkse anarchie inbreekt bij James Sandin (Ethan Hawke).

'Shaun Of The Dead'

Maak je klaar voor een bloederige, bottenbrekende portie humor in deze hilarische horror komedie over twee nietsnutten die hun vrienden en familie van vleesetende zombies moeten redden.

'The Walking Dead: World Beyond'

Een groep tieners in een gemeenschap die is afgeschermd van de gevaren van de post-apocalyptische wereld ontvangt een bericht dat hen aanspoort hun veilige thuishaven te verlaten en een lange reis door het land te ondernemen om hun vader te redden.

'Utopia'

De thriller Utopia volgt een groep jonge fans die samenkomt wanneer ze ontdekken dat de samenzwering in een mysterieuze strip, Utopia, echt is. De strip voorspelt de ondergang van de mensheid en de wereld zoals we die kennen. Deze groep underdogs begint aan een gestoord, gevaarlijk avontuur. Wat ze ontdekken, moeten ze gebruiken om zichzelf, elkaar en uiteindelijk de mensheid te redden.

'Criminal Minds'

Een FBI elite-team analyseert de meest verknipte criminele geesten met Jason Gideon als de briljante leider. Samen onthult het team gewelddadige criminelen. Bekijk 14 seizoenen op Prime Video.

'Bosch'

Gebaseerd op de bestsellers van Michael Connelly. Harry Bosch (Titus Welliver), rechercheur moordzaken bij de LAPD, staat terecht voor het neerschieten van een vermeende seriemoordenaar als een cold case hem confronteert met zijn verleden. Bosch valt op dappere nieuwkomer Julia Brasher (Annie Wersching), het afdelingsbeleid zorgt voor onrust en Bosch strijdt kosten wat kost voor rechtvaardigheid.

'Buffy The Vampire Slayer'

Na haar dood, door toedoen van de Master, en een doorgebrachte zomervakantie bij haar vader keert Buffy terug naar Sunnydale met een vreemd teruggetrokken en bitsig humeur. Ze wil haar relatie met Angel beëindigen, maar dit blijkt lastiger dan gedacht. Ze trekken juist dichter naar elkaar toe, hun passie barst uit in een onvoorzien gevaar, wat iedereen in hun buurt raakt.