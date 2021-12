Amazon Original Comedy Special 'Yearly Departed' met volledig vrouwelijke line-up

Je bent van harte uitgenodigd op het meest hilarische feest van het jaar. De baanbrekende comedy special keert terug met meer van 's werelds grappigste vrouwen die roasten en toosten op alles wat we achterlaten in 2021.

Gepresenteerd door Yvonne Orji ('Insecure') en met een line-up van opkomend en all-star talent, waaronder Jane Fonda, Megan Stalter, Aparna Nancherla, Dulcé Sloan, X Mayo, en Chelsea Peretti. Yearly Departed biedt een feestelijk afscheid van Hot Vaxx Summer tot Zoom tot het negeren van de klimaatcrisis. Na weer een bewogen jaar nodigen de vrouwen van Yearly Departed je uit om na te denken, je te amuseren en het glas te heffen (of meerdere) op alles wat we in het verleden achterlaten, afgetopt met een speciaal optreden van Grammy-winnende popster Alessia Cara. Dus doe je hakken uit en laat Yvonne en haar vrienden het nieuwe jaar inluiden zoals alleen zij dat kunnen: Door een goede f*cking tijd te hebben.

De officiële trailer voor Yearly Departed is nu beschikbaar. De comedy special gaat 23 december wereldwijd exclusief op Prime Video in première.