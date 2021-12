Amazon Music presenteert Kanye's eenmalige benefietconcert met special guest Drake

Amazon Music en Prime Video kondigen aan dat ze exclusief livestreams zullen verzorgen van muziek en cultureel icoon Kanye's eerste headliner show in vijf jaar, met speciale gast Drake. Het concert, dat plaatsvindt in het Los Angeles Memorial Coliseum, zal wereldwijd gratis te streamen zijn op Prime Video op vrijdagochtend 5.00 uur onze tijd, maar ook op de Amazon Music app, en het Amazon Music Twitch kanaal.

Het Free Larry Hoover Benefietconcert zal ook on-demand beschikbaar zijn op Prime Video na de livestream.

Kanye heeft het benefietconcert gewijd aan het verhogen van ons bewustzijn en de noodzaak van hervorming van de gevangenis en de strafmaat, en het ondersteunen van wettelijke hervormingen en pleitbezorgers van de gemeenschap, waaronder Ex-Cons for Community and Social Change, Hustle 2.0 en Uptown People's Law Center.

'We zijn ontzettend trots om samen te werken met Kanye en Drake aan dit historische concert ter ondersteuning van een zaak waar ze beiden zo gepassioneerd over zijn, en om samen te werken binnen Amazon voor dit geweldige entertainment evenement. We hebben een een platform voor de belangrijkste livestreaming evenementen, en deze wereldwijde supersterren samen op het podium te zien zal een niet te missen evenement zijn voor fans over de hele wereld', aldus Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios.

Steve Boom, VP van Amazon Music zegt: 'Kanye en Drake hebben hun carrière besteed aan het verleggen van grenzen en het definiëren van cultuur, en we zijn enthousiast om fans over de hele wereld een front row seat te geven voor dit concert. We hebben van Amazon Music en Prime Video een plek gemaakt waar artiesten hun meest ambitieuze ideeën werkelijkheid kunnen maken - dit concert is daar het meest recente voorbeeld van', zegt Tim Hinshaw, hoofd hiphop en R&B, Amazon Music.

'Het is uniek om twee van de grootste culturele iconen samen te kunnen brengen op één podium voor onze klanten over de hele wereld. Als de thuisbasis voor talent, of het nu een artiest in ontwikkeling of een bekende naam is, zijn we constant gefocust op het creëren van mogelijkheden voor hen om fans op spannende nieuwe manieren te bereiken. We kunnen niet wachten tot ons publiek dit speciale evenement kan bekijken', zegt Alaina Bartels, talent synergy & specials, Amazon Studios.