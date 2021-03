Alle remmen los voor een nieuw MotoGP-seizoen op Eurosport

Dit weekend begint het nieuwe MotoGP-seizoen en natuurlijk is dat ook dit jaar te zien op Eurosport. Kan Joan Mir zijn wereldtitel prolongeren? Wanneer zien we Marc Marquez weer terug op zijn Honda? En wat kan Valentino Rossi bij het team van Wilco Zeelenberg?

Het antwoord op al deze vragen krijgen we dit seizoen, te beginnen dit weekend met de MotoGP van Qatar.

Qatar GP

Het Losail International Circuit in Doha, Qatar is net als de laatste jaren de opener van het seizoen. Vorig jaar ging deze vanwege de corona-uitbraak op het laatste moment niet door voor de koningsklasse. Dit jaar kan het MotoGP-circus niet wachten om in het Midden-Oosten de eerste racekilometers van 2021 te maken. Met Eurosport mis je daar geen meter van.

MotoGP op Eurosport

Ook dit jaar zal Eurosport zoveel mogelijk op Eurosport 1 uitzenden. Wil je helemaal niks missen dan kan dat met de Eurosport app, waar iedere sessie zonder onderbrekingen gevolgd kan worden, inclusief bonusfeeds van on-board camera's en helicopter beelden.

Presentatie en commentaar

Het commentaar bij de MotoGP wordt ook dit jaar weer verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Daarnaast hebben we dit jaar een nieuwe host bij de races op locatie: Orla Chennaoui. De Noord-Ierse woont in Amsterdam, maar zal in het Engels presenteren. De kijker kan dit weekend al kennismaken met haar bij de eerste GP van het seizoen waar ze on-site zal zijn in Qatar om samen met Frank en Peter de eerste GP van het seizoen te verslaan.

Moto2 & Moto3

Ook de support-klassen komen weer volop aan bod bij Eurosport. Bo Bendsneyder begint fris aan het seizoen 2021 met een nieuw team nadat hij het Nederlandse RW-Racing heeft verlaten. Zijn plek bij het team van Jarno Janssen is ingenomen door de jonge Belg Barry Baltus. Wie kan zich laten zien in de altijd spectaculaire Moto3 en Moto2 en dwingt zo een plaats af in de MotoGP? Je ziet het op Eurosport met commentaar van Diederick de Vries en Patrick van den Goorbergh.

The In Lap podcast

In 2021 wordt ook het tweede seizoen voor The In Lap - de MotoGP Podcast van Eurosport gemaakt.

Frank Weeink, Peter Bom en David Emmett laten wekelijks hun licht schijnen op het MotoGP circus met reviews, previews en interviews. Luister The In Lap via Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast aanbieder.

Openingsweekend

