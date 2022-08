'All or Nothing: Arsenal' donderdag in première op Prime Video

'All or Nothing: Arsenal' neemt de kijkers mee achter de schermen van een cruciaal seizoen bij één van 's werelds grootste voetbalclubs, wanneer Arsenal zich richt op het behalen van nationaal succes en de terugkeer naar de Europese topcompetitie.

Naast het vastleggen van de hoogte- en dieptepunten van het leven in het Emirates Stadium en het Arsenal Training Centre, zullen de All or Nothing camera's de Arsenal ploeg volgen buiten het voetbalveld, om de dagelijkse uitdagingen te verkennen waarmee topsporters te maken krijgen tijdens de intensieve kalender van een competitie onder hoogspanning.

'All or Nothing: Arsenal', vanaf donderdag 4 augustus op Prime Video.