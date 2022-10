'90 Day: The Single Life' nieuw bij TLC

Ze hebben de hoop nog niet opgegeven en zijn klaar voor een nieuw liefdesavontuur. Zeven bekende singles uit het programma '90 Day Fiancé' laten hun gestrande relaties achter zich en richten hun blik op een nieuwe romantische toekomst.

Onder hen oude bekende Jesse uit Amsterdam. Zijn turbulente relatie met de oudere Darcey uit Amerika ging de hele wereld over, maar inmiddels heeft hij zijn oog laten vallen op Jeniffer, het Colombiaanse model dat ook al eerder in het programma te zien was toen ze trouwde met Tim. Wordt dit hun succesvolle herkansing?

Ook Big Ed geeft niet op! Ondanks dat hij niet altijd even veel geluk heeft gehad met vrouwen is hij dit seizoen terug om op zoek te gaan naar zijn droomvrouw. Met een nieuwe gekortwiekte coupe gooit hij het over een hele andere boeg met andere strategieën en criteria. Wacht de ware liefde op Ed in het buitenland, of vindt hij de liefde dichter bij huis?

Een opvallende single op de datingmarkt is Debbie, de moeder van '90 Day'-deelnemer Colt. Nu haar zoon getrouwd is met Vanessa wil de 69-jarige weduwe ook wel weer eens verliefd worden. Maar de datingwereld is aardig veranderd sinds haar laatste afspraakje 40 jaar geleden. Kan ze de man van haar dromen vinden?

'90 Day: The Single Life', vanaf zaterdag 22 oktober om 21.00 uur op TLC.