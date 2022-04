'90 Day Fiancé' is terug op TLC

De populaire serie '90 Day Fiancé' is terug met zeven nieuwe koppels. Het programma dat in 2014 voor het eerst werd uitgezonden groeide de afgelopen jaren uit tot een van de succesvolste programma's van TLC, met uitzendingen in maar liefst 181 landen.

Ook nu zijn er weer zeven Amerikanen die hun geliefde in het buitenland vonden en die op een speciaal K-1 visum het land mag bezoeken. De stellen krijgen daarbij negentig dagen de tijd om elkaar beter te leren kennen en te besluiten of ze gaan trouwen, zodat de buitenlandse geliefde permanent in Amerika mag blijven. De reisrestricties rond corona zorgden in sommige gevallen voor veel vertraging en complicaties. Naast de bestaande issues van culturele aanpassingen, taalbarrières en bemoeizuchtige vrienden en familieleden die niet altijd kunnen geloven dat zo’n liefde van ver een serieuze toekomst heeft.

Voor Emily uit Kansas kwam de pandemie wel erg ongelegen. In China raakte ze zwanger van haar vriend Kobe, maar hij mocht niet naar haar toe in Amerika. Pas na twee jaar kreeg Kobe een visum om haar te bezoeken, terwijl hij zijn zoon nog nooit in zijn armen heeft gehad.

Ook Kara en haar vriend Guillermo uit de Dominicaanse Republiek moesten lang wachten voordat hij haar in Amerika kon bezoeken, nadat zij al een tijd bij hem had gewoond. De gescheiden vader Bilal leerde zijn geliefde Shaeeda uit Trinidad en Tobago online kennen en vroeg haar meteen ten huwelijk in de week dat ze elkaar zagen. Shaeeda wil graag een gezin starten met Bilal in Amerika, maar wil hij nog wel meer kinderen? De ontmoeting tussen Jibri en Miona lijkt wel uit een videoclip: terwijl hij met zijn band optrad in Servië, zag hij haar staan in het publiek. Miona droomt van een leven met Jibri in Los Angeles, maar ze weet nog niet dat hij inmiddels verhuisd is naar het huis van zijn ouders in een kleine stad.

Ook de 25-jarige Thais uit Brazilië kijkt uit naar een leven in Amerika met haar 31-jarige vriend Patrick. Maar kan hij haar het extravagante leven bieden dat ze thuis gewend is? En hoe zit het met het grote leeftijdsverschil tussen de 48-jarige Yvette en haar 25-jarige vriend Mohamed uit Egypte? Yvette heeft thuis een zoon van 12 die speciale zorg nodig heeft en die minder scheelt met Mohamed dan zij doet.

En dan zijn er nog de oude bekenden Ari en Bini die al te zien waren in '90 Day Fiancé: The Other Way'. Ze woonden samen in Ethiopië totdat hun zoon Avi een operatie nodig had, waarvoor Ari terug naar Amerika ging. De lange afstand deed hun relatie geen goed, waardoor Bini nu op zijn beurt naar Amerika komt op een K-1 visum met serieuze trouwplannen. Of gooit Bini’s verleden en hun religieuze verschillen nog roet in het eten?

'90 Day Fiancé', vanaf vrijdag 29 april om 20.30 uur op TLC.