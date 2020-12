'90 Day Fiancé: Happily Ever After Pillow Talk' op TLC

Niet alleen wij genieten van de liefdesperikelen van '90 Day Fiancé', ook de deelnemers zelf vinden het leuk om ernaar te kijken. Naar de anderen dan.

Hoe dat gaat, is te zien in een nieuw seizoen van 'Pillow Talk' waarin de koppels David & Annie, Molly & Cynthia, Tim & Veronica en Robert & Anny kijken naar de nieuwste afleveringen van '90 Day Fiancé: Happily Ever After'. Heerlijk vanuit hun comfortabele bed 'bingewatchen' ze de show en geven ze commentaar op de escapades van onder meer Colt, Larissa, Angela en Elizabeth.

Ze zijn geschokt als ze zien dat de Braziliaanse Larissa nu toiletten schoonmaakt, vinden het hilarisch om de 53-jarige Angela te zien dansen of om te zien hoe Colt zijn workouts doet, om een beter lichaam te krijgen voor zijn leven na Larissa. Uiteraard hebben ze ook allemaal zo hun mening over de stappen die worden gezet in de liefde. Hoe leuk is dat om te horen van deelnemers die zelf in een vergelijkbare situatie hebben gezeten. Dubbel genieten voor ons dus.

'90 Day Fiancé: Happily Ever After Pillow Talk', vanaf vrijdag 18 december om 21.30 uur op TLC.