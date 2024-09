'90 Day Fiance: Before The 90 Days' vanaf vrijdag op TLC

Opnieuw onderzoeken verschillende internationale koppels of liefde echt grenzeloos is en culturele verschillen kan overwinnen.

Zoals Rayne die die de ware denkt gevonden te hebben in Chidi uit Nigeria. Ze hebben al meer dan vijf jaar online contact gehad als Rayne eindelijk naar Nigeria vliegt om elkaar te ontmoeten. De klik is meteen goed, wat extra bijzonder is aangezien Chidi blind is en Rayne dus niet kan zien. Maar als Rayne hoort dat Chidi vanwege zijn geloof nog niet samen met haar kan slapen, is ze wel erg teleurgesteld.

Ook de Jordanese Adnan mag geen seks hebben voor het huwelijk en daarom besluiten hij en de Texaanse Tigerlily meteen te gaan trouwen als zij aankomt in Jordanië. Maar weet ze wel welke ideeën Adnan over het huwelijk heeft? Ook schrikt ze als ze hoort dat de 22-jarige Adnan wel vijf kinderen wil, terwijl zij zelf al 41 is. De 30-jarige Faith wil het juist rustig aan doen als de Amerikaanse Loren haar eenmaal bezoekt op de Filippijnen. Faith is geboren als man en noemt zichzelf een ‘manlady’. Om die reden heeft ze ook nog nooit een relatie gehad, vandaar dat ze zowel voorzichtig is als enthousiast als ze Loren ontmoet.

Dat geldt ook voor de 32-jarige Braziliaanse Ingrid die na twee mislukte relaties met de vaders van haar kinderen eindelijk hoopt dat de 51-jarige Brian de ware is – als heeft hij gezegd dat hij 45 is... En zo zijn er meer geheimen: hoewel ze weet dat hij in een rolstoel zit, weet ze niet de ware reden ervan. Gooit dat nog roet in hun relatie?

'90 Day Fiance: Before The 90 Days', vanaf vrijdag 20 september om 20.30 uur op TLC.