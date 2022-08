'90 Day Diaries' vanaf zaterdag te zien op TLC

Het leven van de koppels uit '90 Day Diaries' blijft doorgaan, soms met de ware die we leerden kennen aan het begin van de show, soms met een nieuwe liefde.

Om een intiem inkijkje in hun huidige leven te krijgen, filmen de koppels zichzelf elke dag en mogen wij heerlijk meegenieten. Zoals van het hectische leven van Mollie die na haar breuk met Luis een relatie kreeg met haar oude vriend Kelly. Naast deze relatie is ze druk bezig met haar lingeriewinkel waarin ze steeds meer hulp krijgt van haar twee dochters.

Brandon en Julia hopen een nieuwe business te starten in Florida, nadat ze van een zakenman een interessant aanbod gekregen hebben. Durven ze deze onzekere stap aan?

Rebecca en Zied zullen een maandje zonder elkaar zijn nu Zied eindelijk weer een keer terug kan naar zijn familie in Tunesië. Rebecca is alleen als de dood dat hij niet meer terugkomt. Overdreven of terechte zorgen?

Ook Corey staat op het punt terug te gaan Amerika, omdat zijn toeristenvisum voor Ecuador verlopen is en hij nu eerst een half jaar in Amerika moet wonen voordat hij permanent in het land van zijn vrouw Evelin mag wonen. Hij vraagt Evelin om mee te komen, maar haar eerdere ervaring met Amerika was niet zo goed. Aan de andere kant vertrouwt ze hem ook niet voldoende om alleen te laten gaan. Wat besluit ze te doen?

'90 Day Diaries', vanaf zaterdag 13 augustus om 20.00 uur op TLC.