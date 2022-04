'7 Little Johnstons' vanaf woensdag te zien op TLC

De grootste kleine familie van Amerika (ze hebben allemaal dwerggroei) staat op het punt iets kleiner te worden nu zoon Jonah 21 wordt en het huis gaat verlaten. Dat willen zijn ouders Amber en Trent tenminste, zodat hij leert om op eigen benen te staan.

Hij krijgt drie maanden de tijd om een fulltimebaan te zoeken en een huis. Maar eerst moet natuurlijk wel zijn verjaardag groots gevierd worden in hun verbouwde tuin. Dochters Anna (20) en Elizabeth (19) kunnen niet wachten om ook op zichzelf te gaan wonen, waardoor het wel heel snel rustiger dreigt te worden bij de 7 Little Johnstons.

De drie oudsten bereiden zich vast voor op een zelfstandig leven door vaardigheden op te doen die ze straks nodig hebben om voor zichzelf te zorgen. Van basislessen geldbeheer tot meer speciale zaken, zoals het aanpassen van kleding voor kleine mensen. Voor Emma en Alex (beiden 15) is het nog niet zover.

Emma begint net te wennen aan het leven als eerstejaars op de middelbare school en Alex verdiept zich vooral in zijn hobby's, zoals techniek en coderen. Ook zij worden groot en gaan over niet al te lange tijd zelfs de oudste kinderen in het huis zijn. Een flinke verandering voor iedereen.

'7 Little Johnstons', vanaf woensdag 6 april om 19.30 uur op TLC.