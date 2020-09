5†films en 5 series die je omverblazen nu op Prime Video

Tijd voor een beetje actie! Volgens mij hebben we lang genoeg stil gezeten, of niet dan? Deze lijst had nog veel, en veel langer kunnen zijn. Want, aan actiefilms en -series geen gebrek op Prime Video.

Hou je vast, want deze films en series blazen je letterlijk van je bank. Ben jij er klaar voor?

'21 Bridges' - een eerbetoon aan Chadwick Boseman

Nadat NYPD rechercheur Simpson (Chadwick Boseman) een operatie verknalt, krijgt hij nog één laatste kans om zijn baan te redden. Samen met zijn collega’s moet hij op Manhattan een voortvluchtige 'cop killer' zien in te rekenen.

Miami Vice

De verfilming van de televisieserie uit de jaren 80, Miami Vice. De FBI vraagt om hulp van de Miami-autoriteiten wanneer hun veiligheid door een tragische reden op het spel komt te staan. De opdracht gaat naar Ricardo Tubbs en zijn collega James Crockett. De twee gaan undercover als de illegale boat-racers en smokkelaars Sonny Burnett en Rico Cooper, waardoor ze een netwerk van narcotica smokkelaars ontmoeten.

'Man On Fire'

Voormalig CIA-agent, John Creasy (Denzel Washington), wordt door een welgesteld gezin ingehuurd om hun 10-jarige dochter Pita Balletto (Dakota Fanning) te beschermen. De reden hiervoor is de vele ontvoeringen in de Mexicaanse hoofdstad. Wanneer het meisje toch verdwijnt, neemt hij wraak op de ontvoerders en rekent hij af met zijn verleden!

'Gladiator'

Wanneer hij door de corrupte, incestueuze troonopvolger tot slavernij wordt gedwongen, ontpopt de Romeinse generaal Maximus (Russell Crowe) zich tot gladiator. Zijn vaardigheid in de arena brengt hem uiteindelijk tot in Rome, waar hij in het Colosseum de ultieme confrontatie aangaat met de nieuwe keizer.

'Saving Private Ryan'

Door de ogen van een groep Amerikaanse soldaten volgen we het verhaal dat begint met de historische invasie op D-Day, waarna de groep een gevaarlijke speciale opdracht moet uitvoeren. Kapitein John Miller moet met zijn mannen achter de vijandelijke linies op zoek naar soldaat James Ryan, wiens drie broers zijn gesneuveld.

'The Boys' - Seizoen 1

'The Boys' geeft je een oneerbiedige kijk op wat er gebeurt als superhelden, zo populair als beroemdheden, zo invloedrijk als politici en aanbeden als goden; hun superkrachten misbruiken in plaats van er iets goeds mee te doen. De machtelozen nemen het op tegen de supermachten. 'The Boys' maken een dappere tocht om de waarheid bloot te leggen over 'The Seven' en over de steun die The Seven van Vought krijgt.

'Tom Clancy's Jack Ryan' - Seizoen 1 & 2

Als CIA-analist JAck Ryan een reeks verdachte bankoverschrijvingen tegenkomt, haalt zijn zoektocht naar antwoorden hem weg achter zijn bureau en belandt hij in een dodelijk spel van kat en muis door Europa en het Midden-Oosten. Hij komt in aanraking met een terroristenleider die zich voorbereidt op een grote aanval tegen de VS en haar bondgenoten.

'24' - Seizoen 1 t/m 8

'24' is een met een Emmy Award en Golden Globe bekroonde Amerikaanse serie en afleveringen 1 tot en met 8 zijn te bekijken op Prime Video. Elk seizoen van de serie duurt 24 uur en geeft je een kijk in het leven van feral agent Jack Bauer (Kiefer Sutherland). Jack probeert terroristische aanslagen te voorkomen. Ook worden de gebeurtenissen bij de antiterrorisme organisatie CTU (Counter Terrorist Unit) en de belevenissen van de andere personages gevolgd.

'Covert Affairs' - Seizoen 1 t/m 5

Annie Walker (Peper Perabo) is een jonge CIA-stagiaire die in het heiligdom van het bureau terecht komt als ze onverwachts wordt gepromoveerd tot agent. Annie Walker spreekt onder andere acht talen vloeiend, het is dus niet gek dat ze van de een op de andere dag het veld ingestuurd wordt. Tijdens haar werk voelt ze zich steeds meer thuis in de wereld van de spionage. Seizoen 1 tot en met 5 zijn te bekijken op Prime Video.

'Justified' - Seizoen 1 t/m 6

Timothy Olyphant (van Damages en Deadwood) schittert als een moderne westernheld, gebaseerd op een personage uit het korte verhaal 'Fire in the Hole' van de legendarische misdaadschrijver Elmore Leonard. Nadat hij in Miami een lid van een drugskartel heeft neergeschoten, ontstaan er grote twijfels over de werkwijze van Deputy Marshall Raylan Givens (Olyphant). Hij wordt daarom overgeplaatst.. Bekijk zes seizoen van de actieserie op Prime Video.