Zondagavonden bij Eén: Tom Waes brengt de wereld naar de Vlaamse huiskamer

Zondagavonden bij En: Tom Waes brengt de wereld naar de Vlaamse huiskamer

Foto: Eén - © VRT 2020

Verre reizen zitten er de komende tijd wellicht niet in. Maar En brengt de wereld binnen in de Vlaamse huiskamers met twee speciale edities van 'Reizen Waes'.

Vanaf midden mei trakteert het net zijn kijkers op twee keer Tom Waes met de special 'Reizen Waes' blijf thuis en de minireeks Reizen Waes: Japan.

Dit jaar maakte Tom zelf één grote reis voor 'Reizen Waes': een roadtrip door Japan. Daarna gingen de grenzen bijna overal dicht: corona was een pandemie geworden. Andere verre reizen zitten er voor Tom, net als voor ons allemaal, dit jaar waarschijnlijk niet meer in. Hij zit dus thuis. Maar het heeft hem wel aan het denken gezet… Tom heeft in de voorbije vier seizoenen van Reizen Waes meer dan dertig verschillende bestemmingen over de hele wereld bezocht. Hij heeft honderden mensen ontmoet uit de meest verschillende culturen en met de meest uiteenlopende achtergronden. Hoe zou het eigenlijk met iedereen gaan? En hoe gaat iedereen in al die verschillende landen met de crisis om? In Reizen Waes blijft thuis (op zondag 17 mei) zoekt Tom uit hoe de coronacrisis leeft in de landen die hij de afgelopen jaren bezocht heeft. In deze speciale aflevering probeert Tom vanuit zijn 'kot' contact te leggen met zoveel mogelijk mensen die hij ooit heeft ontmoet dankzij 'Reizen Waes' - een online reünie met de hele wereld.

Vanaf zondag 24 mei volgt dan de minireeks 'Reizen Waes: Japan', een verslag van de reis die Tom begin dit jaar maakte door Japan naar aanleiding van de Olympische Spelen. Tom reist meer dan 4.000 kilometer door Japan, van in de havenstad Nagasaki in het zuiden tot aan het eiland Hokkaido in het hoge noorden. Hij maakt er kennis met eeuwenoude Japanse tradities, knotsgekke gebruiken en de meest fascinerende verhalen.

'Reizen Waes Blijft Thuis' (17 mei)

Op zondag 17 mei brengt Eén de special 'Reizen Waes Blijft Thuis', waarin Tom vanuit zijn 'kot' de hele wereld rondbelt, naar mensen die hij de voorbije jaren ontmoette dankzij 'Reizen Waes'. Tom heeft een hele lijst met oude bekenden die hij wil spreken, en velen daarvan heeft hij al een hele tijd niet meer gehoord. Hoe gaat het nu met hen?

Wendy uit Wuhan en doomsdayprepper John

Wendy was Toms gids in China. Met haar bezocht hij het nu zo zwaar getroffen Wuhan toen er nog niets aan de hand was. Hoe zou het nog zijn met de mensen die hij daar heeft ontmoet? Leeft iedereen nog? Hoe is het leven nu in Shangai? En hoe is het met Wendy zelf? Zij herstelt op dit moment van corona en vertelt hoe ze daarmee omgaat.

Een van de meest excentrieke figuren die Tom in de Verenigde Staten bezocht was doomsday prepper John Adrain. Johns leven bestond eruit om zich voor te bereiden op allerlei grote rampen. Hoe beleeft hij deze tijden? Is dit dan een feest voor hem? John zou John niet zijn als hij niet heel ver zou gaan in zijn eigen quarantaine… En wat vindt hij eigenlijk van hoe zijn president met de situatie omgaat?

Drie beademingstoestellen voor zeven miljoen inwoners

Hoe gaat het in de landen die het sowieso al moeilijk hebben? Tom belt naar Sierra Leona, een land met drie beademingstoestellen voor zeven miljoen inwoners. Hij bezocht het land in 2016, toen de toeristische sector net uit het ebola-dal aan het kruipen was. Nu zijn de grenzen weer dicht… En hoe zit het met het Pitcairn, het eerste land dat Tom ooit bezocht voor 'Reizen Waes'? Een eiland met 48 inwoners, alleen maar bereikbaar per boot. Hoe pakken zij de coronacrisis aan? En hoe is het eigenlijk met iedereen? Het is al acht jaar geleden dat Tom nog iemand gezien of gehoord heeft.

En dan zijn er nog de dictaturen die Tom bezocht heeft. Noord-Korea, met een leider die spoorloos lijkt en waar de overheid beweert dat er geen corona is. Of Turkmenistan, waar het gebruik van het woord 'corona' zelfs verboden zou zijn en waar het dragen van een mondmasker bestraft wordt. Hebben ze daar ooit de aflevering gezien die Tom gemaakt heeft over hun land en hun dictatuur? En waren ze er blij mee? Eén dag lang komt de wereld even binnen bij Tom thuis. Even reizen van thuis uit.

'Reizen Waes Blijft Thuis', zondag 17 mei om 19.45 uur op Eén.

'Reizen Waes: Japan' (vanaf 24 mei)

Vanaf zondag 24 mei is het driedelige 'Reizen Waes: Japan' te zien. Tom Waes trok begin dit jaar naar Japan voor een speciale reeks 'Reizen Waes'. Het opzet: de unieke cultuur en tradities van Japan leren kennen voor de start van de Olympische Spelen. Een reis van 3 weken en meer dan 4.000 kilometer van zuid naar noord, dwars door het hele land.

Tom Waes: 'Ik was nog nooit in Japan geweest. Nochtans stond het al jaren op mijn verlanglijstje. Japan is als eilandengroep eeuwenlang geïsoleerd gebleven van de rest van de wereld en heeft daardoor een heel eigen cultuur. Veel van de Japanse authentieke gebruiken dreigen meer en meer te verdwijnen onder invloed van de westerse wereld. De komst van de Olympische Spelen en de enorme toeristische ‘boom’ versterken dat alleen nog maar. Ik wilde daarom nog snel naar Japan, voor het land zijn unieke karakter misschien voorgoed kwijt is.'

Ondertussen is er heel wat veranderd in de wereld. Door het coronavirus werden de Olympische Spelen uitgesteld en internationaal reizen zit er voor een hele tijd niet meer in. Reden te meer om het driedelige verslag van Toms reis door het fascinerende Japan toch uit te zenden, en de kijkers te laten genieten van zijn unieke en heel afwisselende ontdekkingstocht.

Zondag 24 mei: In het eerste deel van 'Reizen Waes: Japan' vertrekt Tom in de havenstad Nagasaki, in het zuiden van Japan. Waes bezoekt er op zijn eerste dag onder andere een gigantisch Nederlands pretpark: Huis Ten Bosch. Op de eerste 1.000 kilometer van zijn reis laat Tom zich onderdompelen in verschillende specifieke Japanse gewoontes en gebruiken, met als hoogtepunt een bezoek aan een van de meest speciale festivals van Japan: het Naked Men Festival.

Zondag 31 mei: In het tweede deel van zijn reis rijdt Tom door naar het traditionele en spirituele hart van het land. In de streek rond Kyoto heeft hij onder meer een ontmoeting met een authentieke geisha. In Tokyo ontdekt hij dan weer het moderne Japan. De invloed van de westerse cultuur heeft nergens zo’n impact als in de gigantische Japanse hoofdstad. Tom ziet er hoe veel Japanners gebukt gaan onder een hoge werkdruk en ontmoet zelfs mensen die zich volledig afsluiten van de moderne maatschappij, de zogenaamde hikikomori.

Zondag 7 juni: In het derde en laatste deel van zijn reis komt Tom alweer in een heel ander deel van Japan terecht. Zo maakt hij een uitgebreide stop in het rampgebied rond de verwoeste kerncentrale van Fukushima. Hij zoekt uit hoe veilig het er nu is en waar het naartoe moet met deze geplaagde streek. Maar Tom gooit het er ook over een iets minder serieuze boeg: net buiten Fukushima neemt hij deel aan een noedel-eetwedstrijd. Na meer dan 4.000 kilometer door Japan eindigt Toms reis in het hoge noorden, in de verlaten natuurpracht van Hokkaido.

'Reizen Waes: Japan', vanaf 24 mei drie zondagen lang om 20.00 uur op Eén.