Zon, zee, Zomerhit: Radio2 neemt 8 weken lang vakantie in Blankenberge

Radio2 trekt 8 weken lang naar Blankenberge en zorgt voor de perfecte soundtrack voor de zomer. Ontdek de beste programma's, kom alles te weten over de genomineerden van 'Zomerhit' en beleef de mooiste concerten bij Radio2 aan zee.

'Radio2, zomer, kust en zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit jaar is Radio2 aan zee maar liefst 8 weken lang aan de Belgium Pier in Blankenberge met de beste muziek en de strafste programma's. Natuurlijk is het geen zomer zonder 'Zomerhit'. In die 8 weken beleven we de spannende strijd voor de felbegeerde trofee van 'Zomerhit'. En ook dit jaar zit je perfect op de eerste rij in Blankenberge, via Radio2, VRT 1 en VRT MAX, vertelt Rino Ver Eecke, netmanager Radio2.

'We zijn blij deze keer opnieuw met een nieuwe locatie voor 'Zomerhit' voor de dag te kunnen komen. En wat voor een locatie. Van de Jachthaven tot het Vuurtorenplein zijn we nu met de voetjes in het zand naast hét icoon van Blankenberge en onze kust, Dé Belgium Pier, de pier van Blankenberge beland. Voor het eerst ooit zullen de fin fleur van de Vlaamse artiesten op het strand zelf het beste van zich komen geven. Voor inwoners en bezoekers een unieke beleving dus', aldus Björn Prasse burgemeester stad Blankenberge.

Radio2 geeft het startschot van 'Zomerhit'

Van maandag 1 tot vrijdag 5 juli wakkert Siska Schoeters iedere voormiddag de goesting voor 'Zomerhit' aan. Ze blikt terug op de leukste en meest memorabele momenten uit de voorbije edities. Want niet enkel op het podium zorgt 'Zomerhit' telkens weer voor spektakel, ook achter de schermen spelen er zich heel wat straffe zaken af. Kom alles te weten én maak kans om 'Zomerhit' als Zomervip mee te beleven.

Radio2 aan zee

Op maandag 8 juli kom je tussen 9.00 en 12.00 uur als eerste te weten wie de twintig genomineerden zijn die dit jaar strijden voor die felbegeerde 'Zomerhit'-trofee. Live vanuit Blankenberge vertellen Zita Wauters, Kim Debrie en Niels Destadsbader op wie een hele zomer lang gestemd kan worden. Zij verkennen er ook de nieuwe locatie van 'Zomerhit'.

Vanaf dan is de strijd begonnen en kan je iedere dag radio komen luisteren, kijken en beleven. Niet alleen op Radio2 leer je de twintig genomineerden kennen, ook op VRT 1 kan je van maandag tot donderdag, net voor het weerbericht, een kandidaat en zijn of haar nummer beter leren kennen.

Een zorgeloze zomer met je vertrouwde Radio2-stemmen

Vanaf maandag 8 juli tot en met zaterdag 31 augustus vind je Radio2 net als vorig jaar weer aan de Belgium Pier in Blankenberge. Iedere voormiddag tref je Ann Reymen of Daan Masset in de Radio2-studio aan. Dagelijks verklappen ze goedgezind zomerse tips die de zomer nog mooier zullen maken. Kim Debrie krijgt iedere namiddag een 'Zomerhit'-genomineerde op bezoek en je verneemt de recente 'Zomerhit'-weetjes. David Van Ooteghem duikt naar goede gewoonte tijdens de vooravond in de zomerse actualiteit.

Op zaterdagochtend opent Karolien Debecker 'Camping Karolien' waar ze met Bekende Vlamingen praat over hun zomervakanties van nu en van vroeger en op zondagochtend neemt Peter Van de Veire de tijd voor een goed gesprek tijdens 'Peter Van de Veire & De Zandloper' met interessante gasten zoals Margriet Hermans, Fatma Taspinar en Geert Hoste. Op zondag vanaf 10.00 uur geeft Evy Gruyaert vanuit de studio in Blankenberge tijdens 'Alles goed?' tips mee om de zomer door te komen. Ze staat ook stil bij zaken die je echt kan doen om 'vakantie' te nemen en hoe je dat best aanpakt.

De beste muziek én artiesten van bij ons vind je bij Radio2

Radio2 aan zee, dat betekent uiteraard ook muziek van de beste artiesten van bij ons. Dus ook dit jaar kunnen bezoekers voor de studio om 15.30 uur en om 19.30 uur komen genieten van mini-concerten. Volg alles live of herbekijk via VRT MAX want er staan heel wat ronkende namen op het podium zoals Aaron Blommaert, Clouseau, Jaap Reesema, Camille, Bart Kaëll, Maksim en Hannah Mae.

En er is nog meer te beleven in Blankenberge: lees een boek in de chillzetels, toon je Surplace-kunsten en win een Radio2 fietsbel en zélfs aan je huisdier wordt er gedacht. Ook de stad Blankenberge zorgt de komende maanden voor een heus evenementenaanbod. En als superfan van 'Zomerhit' kan je alles vanop de eerste rij beleven als Zomervip op 'Zomerhit'.

Nog meer muziek bij VRT? Wees maar zeker!

VRT 1 zorgt traditiegetrouw voor de nodige sfeer tijdens de Vlaamse feestdag. Op 11 juli palmt Peter Van de Veire weer de Grote Markt van Antwerpen in met Vlaanderen feest en brengt een scala aan Vlaamse topartiesten mee. Onder andere Metejoor, Belle Perez, Maksim, Camille, Aaron Blommaert en Bart Peeters zijn van de partij. Bart Kaëll trakteert het publiek in Antwerpen en thuis op een medley van zijn grootste hits. Op 11 juli is Zita Wauters het gezicht voor de sociale media van VRT 1, net als bij 'Zomerhit' later deze zomer. Ze interviewt artiesten en deelt de feestelijke sfeer van het event via verschillende socialmediakanalen van VRT 1.