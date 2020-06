Zomertip: The sound of Canvas

Helaas geen Rock Werchter dit jaar, maar dat wil niet zeggen dat er geen muziek zit in de zomer van Canvas. Meer nog, Canvas zorgt zelfs voor een snuifje Werchter op de eerste zondag van juli.

Eerder die week (op maandag 29 juni) is er ook al een terugblik op 40 jaar Werchter (uit de 'Belpop'-reeks)

'Belpop Classics' doet trouwens elke maandag in juli een greep in de grabbelton van de Belgische muziek, met een terugblik op het leven en werk van Stef Camil Carlens (6.7), Zap mama (13.7). The Clement Peerens Explosition (20.7) en Soulwax (27.7).

Daarnaast is er ook elke donderdag een muziekdocumentaire, onder meer over M.I.A, de Britse rapper met Sri-Lankaanse roots (Matangi/Maya/M.I.A op 2.7), maar ook over David Bowie (Finding fame op 9.7), Amy Whitehouse (6.8) en XTC (13.8). Tussendoor is er ook de driedelige reeks 'Can You Feel It?', over de geschiedenis van de dance muziek.