Zo volgt Radio 2 dit weekend het Eurovisie Songfestival!

De grote finale van het Eurovisie Songfestival dit weekend! En dat laat de grootste familie van het land niet onopgemerkt voorbij gaan! Zowel zaterdag als zondag staat Radio 2 in het teken van het populair festival! Een overzicht!

Radio 2 organiseert dit jaar samen met Eén en RTBF een poll om het beste Eurovisie-nummer te kiezen, een poll die ook in andere Eurovisie-landen wordt gehouden. Met de resultaten maakt David Van Ooteghem op zaterdag 22 mei tussen 13.00 uur en 16.00 uur de 'Radio 2 Songfestival 40' een lijst met de 40 favoriete nummers van de Belgen.



Radio 2 volgt ook de finale van het Eurovisie Songfestival live mee op zaterdag 22 mei. Van 20.00 uur tot het einde van de show in Rotterdam beleef je alles met Anja Daems en Showbizz Bart. Op zondag 23 mei draait 'De Pré Historie' met Guy De Pré tussen 10.00 uur en 12.00 uur rond memorabele gebeurtenissen en muziek uit de rijke geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. En ook die zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur blikken Anja Daems en Showbizz Bart in 'Eurovisie Songfestival 2021' met winnaar en verliezers, fans en volgers, en iedereen die het heeft beleefd terug op de voorbije editie van het Songfestival. Deze uitzending is op Radio 2 en in de Radio 2-app te volgen.