Zo volg je de lancering van Streamz, het Vlaamse streamingsplatform!

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

Het is zover! Streamz, het nieuwe streamingsplatform van DPG Media en Telenet wordt donderdagmiddag officieel voorgesteld. En jij kan erbij zijn! Alles is online live te volgen!

De lancering van Streamz werd half augustus bevestigd door DPG Media en Telenet. En er werd ook al een tipje van de sluier gelicht met de aankondiging van de eerste, exclusieve Vlaamse titel die bij de lancering van het platform klaar zal staan voor abonnees: de tiendelige historische dramareeks 'De Bende van Jan de Lichte'.

Maar er is natuurlijk veel meer te beleven. Het is uitkijken naar het volledige aanbod voor de Vlaamse bingewatchers. En natuurlijk is ook iedereen benieuwd naar de startdatum of de kostprijs van een abonnement.

Telenet en DPG Media maken hun plannen donderdag 3 september om 13.30 uur bekend via een livestream op HLN.be, DeMorgen.be, HUMO.be of via kanaal 11 van Telenet.