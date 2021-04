Zo overwint Dorothee Dauwe haar grootste angst tijdens de Q-Escape Room: 'Super bang!'

"Ik kan echt beginnen wenen van de schrik", aldus een zichtbaar panikerende Dorothee Dauwe wanneer ze in de Q-Escape Room haar grootste angst moest trotseren: slangen.

In de zogenaamde 'The Panic Room' kreeg Dorothee de opdracht om in een bak met slangen een belangrijke tip voor het muzikale fragment van de luisteraars te pakken. Als ze dat niet deed, verdween er 10.000 euro uit de pot die één luisteraar kan winnen als de muzikale code gekraakt is. 'Ik weet dat dit misschien belachelijk is voor mensen die niet bang zijn van slangen, maar ik ben er echt super bang voor', aldus Dorothee. Uiteindelijk wist ze met de hulp van haar ochtend-collega Maarten Vancoillie haar grootste angst te overwinnen, speciaal voor de luisteraars.



Samen met Qmusic-dj's Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke zitten Maarten en Dorothee al twee dagen opgesloten in de Q-Escape Room, waaruit ze zo snel mogelijk moeten ontsnappen door een muzikale code van vijf ultrakorte fragmenten te kraken. Naast de vier dj’s hebben dus ook de Q-luisteraars een fragment gekregen, waarmee één van hen tot 100.000 euro kan winnen door het nummer en de artiest ervan te vinden. Al tikt er per uur 1000 euro weg. Pas als alle antwoorden juist zijn, is de muzikale code gekraakt, kunnen de Qmusic-dj's ontsnappen en wint die luisteraar het bedrag dat op dat moment op de teller staat. Alvast één van de vijf muzikale fragmenten is afgevinkt, want Maarten wist na 24 uur dat het om 'Kings & Queens' van Ava Max ging.