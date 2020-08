Zo klinkt MNM dit najaar! Nieuwe avondspits én 'MNM Juice'

MNM is klaar voor het najaar! Met een gloednieuwe avondspits, het nieuwe 'MNM Juice' én natuurlijk een aantal vaste waarden zoals 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' en 'Generation M'. Maak kennis met de MNM-plannen!

Het vertrek van dj Tom De Cock was dé verrassing van het voorjaar. Meteen aanleiding voor heel wat speculaties over de invulling van het uitzendschema van de VRT-jongerenzender. En kijk, een nieuw duo is geboren. Laura Govaerts en Sander Gillis presenteren vanaf vandaag 'Gillis & Govaerts' op MNM. En dat is niet de enige nieuwkomer voor dit radioseizoen!

'MNM UrbaNice' wordt 'MNM Juice'

Voortaan gaat 'MNM UrbaNice' door het leven als 'MNM Juice'. De donderdagavond wordt zo meer dan ooit the place to be voor all things hiphop en r&b. Om 20.00 uur trapt MNM-dj Anushka Melkonian de avond af met een uur lang de grootste hits van het moment, waarna Brahim Attaeb het overneemt. Hij nodigt de gevestigde artiesten, dj’s en beginnende talenten uit om live het beste van zichzelf te geven. DJ Lady S sluit de avond live vanuit New York af met de vetste hiphopbeats.



Vaste waarden en vertrouwde sterkhouders

'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' blijft elke ochtend trouw op post van 06.00 tot 09.00 uur. MNM-dj Peter Van de Veire gidst de MNM-luisteraars samen met wing dj's Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave door de ochtend.





Sterkhouder 'Generation M' is vanaf maandag 31/8 terug. Dorianne Aussems duikt elke maandag tot en met woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de wereld van jongeren en praat open met hen over zaken die hen bezighouden, gaande van seks, liefde en vrienden tot school, werk, klimaat en politiek.





Elke weekdag luister je van 09.00 tot 10.00 uur naar 'Sing Your Song' met Brahim. Om 10.00 uur neemt Astrid Demeure het over tot de middag, waarna Ann Reymen tot 13.00 uur verdergaat tijdens Boost. Vervolgens draait Sen De Paepe de grootste hits tot 16.00 uur. Daarna is het aan 'Gillis & Govaerts' om de luisteraars door de avondspits te loodsen.





Cato Peeters brengt elke vrijdag de beste online hits tijdens 'Click-Like40' tot 19.00 uur. En ze is elke dag te horen tijdens 'MNM Click-Like' van 18.00 tot 20.00 uur.





tot 19.00 uur. En ze is elke dag te horen tijdens ' van 18.00 tot 20.00 uur. Het weekend begint bij MNM. Op vrijdag luister je van 12.00 tot 13.00 uur naar 'Follow Friday' met Bart De Raes. Evelyn De Backer neemt daarna over en zet het weekend goed in met ''t Is Vrijdag' tot 16.00 uur.



