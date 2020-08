Zo klinkt Joe dit najaar! Sven & Anke voortaan 4 uur in de ochtend!

Foto: Joe © DPG Media 2020

Joe is klaar voor het najaar! De terugkeer van Heidi Van Tielen, een extra uur ochtendshow met Sven Ornelis en Anke Buckinx, 'een kwartier plezier' én heel wat andere nieuwigheden in het uitzendschema zorgen dat Joe een frisse start neemt vanaf 24 augustus. Check de plannen!

Dat Heidi Van Tielen gaat het dj-team van Joe vanaf dit najaar gaat vervoegen, was al bekend. Zij zal voor het eerst te horen zijn in september naar aanloop van de TOP 2000. Naast de komst van Heidi, zijn er nog een aantal andere nieuwigheden in de programmering bij Joe.

Vanaf maandag 24 augustus weerklinkt ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx een uur langer, van 06.00 tot 10.00, door de radio. 'We zijn heel blij dat we onze luisteraars vanaf volgende week niet 3 maar 4 uur gezelschap kunnen houden! En we verrassen onze luisteraars ook graag met de rubriek ‘een kwartier plezier’ om kwart voor tien. Ideaal om je werkdag op te starten of om de stress van de ochtendrush even van je af te schudden', leggen Sven en Anke uit.



Andere nieuwigheden in de najaarsprogrammering bij Joe

Alexandra Potvin is voortaan iedere weekdag op post tussen 10.00 en 13.00 met Alexandra werkt. Vanaf 13.00 tot 16.00 zet Carl Schmitz zich achter de microfoon, gevolgd door Raf Van Brussel en Rani De Coninck die het vertrouwde blok van 16.00 tot 18.00 presenteren. Bart-Jan Depraetere is elke weekdag tussen 18.00 en 21.00 aan zet in ‘Best of 70’s, 80’s & 90’s’. Van maandag tot donderdag neemt Anne Paulissen ‘Joe Easy’ voor haar rekening, waarbij Elke Van Mello het op vrijdagavond van haar overneemt met Joe ‘Funk & Disco’. Op zaterdagavond 20.00 presenteert Alexandra Potvin dit programma.



In het weekend blijft ‘Zot Gedraaid’ met Kris Wauters om 10.00 een vaste waarde. Luisteraars mogen zich vanaf 30 augustus iedere zondagavond tussen 19.00 en 21.00 verwachten aan het gloednieuwe programma ‘Love, Sex & Drama’, gepresenteerd door Tess Goossens. Daarin speelt ze in op vragen en dilemma’s van luisteraars over liefde, seks en relaties.



