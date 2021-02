Zo klinkt de rockversie van '7 Anjers, 7 Rozen' in 'Liefde voor Muziek' - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Maandag 15 februari begint het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' bij VTM. Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyn van Absynthe Minded trekken naar de Belgische kust om elkaars nummers te coveren.

Muziekicoon Willy Sommers mag vanavond de spits afbijten. En daarbij mag vooral '7 Anjers, 7 Rozen', het nummer waarmee Willy is doorgebroken, zeker niet ontbreken. Het is Bert Ostyn die deze meezinger voor zijn rekening neemt en dat doet hij… voor het eerst in het Nederlands! Willy zelf is alvast laaiend enthousiast: 'Ik zou deze versie graag eens op Pukkelpop willen spelen!', klinkt het.

'Liefde voor Muziek', elke maandag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.