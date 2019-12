Zo klinken Qmusic, Joe en Willy op de laatste dagen van 2019

Foto: Qmusic - © DPG Media 2019

2019 loopt stilaan op z'n einde, maar niet vooraleer Qmusic, Joe en Willy er een laatste lap op geven. Dit hebben de drie radiozenders in petto voor hun luisteraars op de laatste dagen van het jaar.

Op de laatste vrijdag van het jaar, 27 december, nodigen de Willy-dj’s co-hosts uit in hun programma onder het motto 'Nodig eens een eenzame (artiest) uit'. Sofie Engelen vormt een duo met Johannes Genard van School is Cool. Bij Iwein Segers komt duizendpoot Mauro Pawlowski aanschuiven en Stijn Meuris heeft Fenne en Kobe van Whispering Sons gestrikt, dé Belgische band van het jaar. De co-hosts komen mee presenteren en vertellen over hun muzikale ontdekkingen en hoogtepunten van 2019.

De laatste 'Free Willy', waarin een artiest of band een uur lang Willy overneemt, is vrijdag 27 december tussen 20.00 en 21.00 uur met 'De Staat'. The Sore Losers-gitarist Cedric Maes gaat zoals elke week tussen 18.00 en 19.00 uur op zoek naar 'The Best Songs In The World' en Triggerfinger-frontman Ruben Block is te horen in 'Ruben's Radio Block' tussen 19.00 en 20.00 uur.

Maarten & Dorothee gaan 'Van Fout naar Nieuw' op 31 december

Bij Qmusic staat de laatste dag van 2019 helemaal in het teken van het beste van het afgelopen jaar. Op dinsdag 31 december overlopen Qmusic-dj’s Felice Dekens en Matthias Vandenbulcke in 'De Favoriete 100' van 2019 van 12.00 tot 19.00 uur de 100 favoriete platen van 2019, gekozen door de luisteraars. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt 'De Favoriete 100' van 2019 in een mix gegoten.

Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe vieren de overgang van oud naar nieuw met heel wat foute muziek vanaf 20.00 uur in hun show 'Van Fout Naar Nieuw'. Vanaf 00.00 kleurt de nacht helemaal fout tijdens 'De Foute Nacht', ondertussen een vaste waarde op Qmusic. Tot 6.00 uur horen de luisteraars non-stop de foutste nummers.

Joe reikt Joe-ie’s uit op 31 december

Om het jaar af te sluiten, presenteren Jan Bosman en Anne Paulissen op 31 december van 12.00 tot 18.00 uur de awardshow De Joe-ie’s. Daarin bepalen luisteraars wie een Joe-ie verdient omdat hij of zijn het afgelopen jaar iets speciaals heeft betekend. Dj Kenneth Stevens warmt de luisteraars vervolgens op voor oudjaar tussen 18.00 en 20.00 uur. Om 20.00 uur neemt Sven Ornelis het over en telt hij af naar het nieuwe jaar tijdens een speciale eindejaarsshow.