Zita Wauters en Gloria Monserez geven al hun geheimen bloot in nieuwe podcast voor Ketnet

Hoe voelt een eerste kus? Wat is een beste vriend precies? Hoe versier je iemand? Wat is de beste manier om het met iemand uit te maken? Allemaal vragen die veel kinderen zich stellen, en die ze soms liever onder vrienden dan met hun ouders, broers, zussen of leerkrachten bespreken.