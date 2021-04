'Zij Zijn Anderlecht': een portret over het vrouwenvoetbal op Play Sports Open

Vorige week stelde RSC Anderlecht 'MAUVE.' voor, een blik achter de schermen van de voetbaltrots van onze hoofdstad. Maar er is meer, want nu is er ook 'Zij zijn Anderlecht', een boeiend portret over de strijd van het vrouwenvoetbal en de steile ambities van de damesploeg van Anderlecht.

Voetbal is een mannenwereld waar wij proberen naast te komen', zo drukt Britt Vanhamel het uit. Britt is verdedigster bij RSC Anderlecht, haar broer is eerste doelman bij Beerschot. Mike is profvoetballer en traint overdag, Britt combineert topvoetbal met een job als kinder- en jongerenpsycholoog. Elke keer is het voor haar rushen om ’s avonds op tijd op training te raken.

'Vrouwenvoetbal is een eeuwige strijd die niet stopt', zegt topspeelster Tessa Wullaert dan weer. In de docureeks 'Zij zijn Anderlecht' zien we hoe het vrouwenvoetbal moet opboksen tegen vooroordelen ('voetbal is niet voor meisjes'), tegen emoties ('gevoelens horen niet thuis op het veld'), tegen financiële ongelijkheid ('provincialers verdienen meer dan vrouwelijke toppers')…

Maar er is perspectief, want het vrouwenvoetbal wint aan populariteit en dat heeft onder meer te maken met de steile ambities die RSC Anderlecht heeft met haar vrouwenploeg.

Topspeelster en vaandeldraagster Tessa Wullaert werd teruggehaald uit Manchester City. Anderlecht heeft daarmee maar liefst twee Gouden Schoenen en negen Red Flames in haar rangen lopen. Als een pletwals stormt het team doorheen de competitie.

'Zij Zijn Anderlecht' geeft de kijker een inkijk in de damesploeg van Anderlecht.

MNM-coryfee Dorianne Aussems volgt het allemaal vanop de eerste rij. Als kind voetbalde ze zelf ook, maar haar droom om topvoetbalster te worden, moest ze opgeven, net omdat er op dat ogenblik geen rolmodellen waren die haar en haar omgeving konden overtuigen. Ze betreurt haar keuze nog elke dag.

In 'Zij zijn Anderlecht' zien we de gedrevenheid en passie van de speelsters die werk en voetbal combineren. We voelen de hechtheid van de vriendengroep die onder druk staat door buitenlandse clubs die hengelen naar hun talent. We horen de plannen die het bestuur heeft om van Anderlecht een Europese subtopper te maken. En Dorianne volgt en heeft boeiende gesprekken met een aantal protagonisten zoals Tessa Wullaert die terugkeerde naar ons land, Gouden Schoen Tine De Caigny die een toptransfer versiert of frisse belofte Kassandra 'Kassie' Missipo die net als het vrouwenvoetbal timmert aan de weg…

Voor Anderlecht was het evident dat deze reeks er kwam.

'Meer meisjes aan het voetballen krijgen, het is de basis om het vrouwenvoetbal naar een volgend niveau te stuwen. Daarom geven we de kijkers met veel plezier een unieke kans om te ontdekken wat er achter de schermen gebeurt bij RSCA Women. We hopen dat er veel kleine meisjes de beelden zien en meteen zin krijgen om te voetballen', aldus Jos Donvil, CEO van Anderlecht.

'Zij zijn Anderlecht', woensdag 28 april om 21.00 uur op Play Sports Open gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.