Zaterdag acht uur lang film in 'The Original Soundtrack' op Klara

Het begint stilaan een traditie te worden: naar aanleiding van de World Soundtrack Awards op Film Fest Gent zendt Klara een hele dag 'The Original Soundtrack' uit, met uitsluitend de beste filmmuziek aller tijden.

Deze hoogmis van de soundtrack wordt in goede banen geleid door 'Espresso'-presentatrice Clara De Decker en filmjournalist Robin Broos, van wie vorig jaar het gelijknamige weetjesboek verscheen. Zij presenteren op 23 oktober maar liefst acht uur live vanuit het Radiohuis in Gent.

Robin Broos, filmjournalist: 'Filmmuziek wordt in klassieke middens nog altijd wat stiefmoederlijk behandeld. Behalve in Gent. En behalve op Klara. Al meer dan een decennium wordt er gevochten tegen het idee dat filmmuziek minderwaardig is, gewoon omdat het wordt gecomponeerd voor een populair medium. Filmscores horen bij de beste klassieke muziek die er ooit is geschreven. Fantastisch dat Klara dit opnieuw in de verf zet met een Dag van de Filmmuziek!'

Verrassende en boeiende gasten

De playlist wordt bepaald door liefhebbers en mensen uit het vak. Elk uur passeert er een nieuwe gast met een handvol persoonlijke soundtrackplaten onder de arm. Daaronder: 'Showbizz' Bart Verbeeck, dj/producer Jimmy Dewit ('Callboys') en 'Albatros'-bedenkers Wannes Destoop en Dominique Van Malder. Ook actrice Aminata Demba, filmexpert Britt Valkenborghs, regisseurs Kaat Beels en Nathalie Basteyns ('Beau Séjour'), VRT-filmjournalist Lieven Van Gils en documentairemaker Volkan Üce ('All-In') komen langs.

Clara De Decker, presentatrice Klara: 'Bij Klara durven wij verder kijken dan de klassiek muziek pur sang. Het gebeurt regelmatig dat ik het thema van 'Jurassic Park', Gabriel’s Oboe uit 'The Mission' of de wals uit 'Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain' mag draaien in de ochtend. Film is mijn grote passie, dus ik ben blij dat Robin en ik zaterdag een hele dag de mooiste muziek van het witte doek kunnen laten horen. En we zijn vooral heel benieuwd wat onze gasten gaan uitkiezen.'

Die keuzes zijn bijzonder uiteenlopend. Van Angelo Badalamenti tot Hans Zimmer. Eleni Karaindrou tot Hildur Guðnadóttir. Ennio’s America tot Jarre’s Arabia. Met uitstapjes naar 'Paris, Texas' en 'Pulp Fiction'. En misschien ook een vuil dansje uit 'Dirty Dancing'.

'The Original Soundtrack', zaterdag 23 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur op Klara, klara.be of via de Klara-app.