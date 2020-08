Wim Oosterlinck presenteert vrijdag eerste ochtendshow bij Willy

Foto: Willy - © DPG Media 2020

Geen radiovuurdoop meer voor Wim Oosterlinck, wel een eerste ochtendshow bij radiozender Willy. Vanaf nu vrijdag 28 augustus loodst hij de Willy-luisteraar elke weekdag tussen 7.00 en 10.00 door de ochtendspits.

Wim fileert de dag nog voor hij begonnen is, brengt muzieknieuws en draait vooral de beste muziek om de luisteraars wakker te maken. Vrijdag 28 augustus wordt meteen een extra speciale dag bij Willy. Zo verwelkomt Channel Zero-boegbeeld Franky Desmet-Vandamme Wim Oosterlinck bij Willy en staan er een hele dag optredens gepland van Boskat, Rhea én Willy-dj Sofie Engelen.

Wim Oosterlinck: 'Muziek, muziek, muziek - alles draait rond muziek, al hou ik wel de actualiteit van de dag in de gaten. Meer dan 10 jaar lang heb ik moeten wachten om nog eens een ochtendshow te starten met een plaat van Rage Against The Machine. Vrijdag ga ik dat gewoon doen!'

Luc en Eppo Janssens, Marcel Vanthilt, Stijn Meuris, Andries Beckers en Cedric Maes presenteren voortaan de avondspits

Willy is nog geen jaar oud maar zet dit najaar weer een flinke stap met een eerste volwaardige weekprogrammering. Nadat Wim Oosterlinck de ochtend op gang heeft getrapt, is het tussen 10.00 en 13.00 de beurt aan Sofie Engelen, gevolgd door Annelies Orye tussen 13.00 en 16.00. Op woensdag neemt Iwein Segers het in dat tijdsblok over van Annelies met 'Rockrijk'.

De avondspits krijgt vanaf maandag 31 augustus elke dag tussen 16.00 en 18.00 uur een vaste stem die zijn geheel eigen genre meebrengt. Op maandag is Marcel Vanthilt te horen tijdens zijn gloednieuwe programma 'De M-show'. Op dinsdag is het de beurt aan Stijn Meuris in 'Meurissey'. Woensdag nemen Luc en zijn zoon Eppo Janssen plaats in de Willy-studio met 'Janssen & Janssen'. Op donderdag weerklinkt Andries Beckers, de podcastkompaan van Alex Agnew, als nieuwe Willy door de radio tijdens zijn gloednieuwe programma 'Staalhard’' Daarin gidst hij de luisteraars 2 uur lang door de catacomben van de metalwereld. De week wordt op vrijdag afgesloten door Cedric Maes met 'The Best Songs in The World'.

Andries Beckers, die de Willy-ploeg versterkt vanaf dit najaar: 'Graspop verkoopt uit en Alcatraz zit vol, maar toch horen we veel te weinig metal op de radio. Of het wordt ergens weggestoken op een vergeten tijdstip. Vandaar vanaf september op Willy elke week 2 uur lang 'STAALHARD'. Vinger aan de pols, maar geen elitefeestje en vooral met veel liefde voor het metalgenre!'

Nieuw bij Willy is dat er nu ook in het weekend gepresenteerd wordt tussen 11.00 en 13.00 uur. Jan Van den Bossche is te horen op zaterdag en Iwein Segers op zondag.

Sofie Engelen wil rockster worden

In september wordt Sofie Engelen 40, of beter gezegd dubbel 20. Rockster worden was de grote droom van Sofie en dat mag ze nu bewijzen in 'Dubbel 20'. Heel de zomer lang ging ze in de leer bij experten zoals Cedric Maes, Alex Agnew, Anne-Sophie van High Hi, om alle facetten onder de knie te krijgen. Morgen, vrijdag 28 augustus, is het eindelijk zover en kruipt ze op het podium in Vilvoorde voor een eigen performance. Ze krijgt daarbij de muzikale steun van Boskat en Rhea.

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, het nieuwe Radioplayer-platform, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.