Wim De Vilder presenteert opnieuw 'Over 5 jaar'

VRT-nieuwsanker Wim De Vilder ontmoet de BV's die hij vijf jaar geleden interviewde voor het programma 'Over 5 jaar'. Hij stelde hen toen de vraag hoe hun leven er over vijf jaar zou uitzien.

Eind dit jaar zien de geïnterviewden van toen de beelden voor het eerst en kunnen ze vaststellen of hun voorspellingen ook effectief zijn uitgekomen. Welke veranderingen in hun leven zagen ze aankomen, en welke totaal niet? We ontdekken het samen met gasten Lieven Scheire, Gert Verhulst en drie politici wiens naam nog niet bekend is.

Het is overigens niet de eerste keer dat De Vilder dit programma maakt, dat deed hij eerder ook al in 2010. Het resultaat was logischerwijze te zien in 2015.

