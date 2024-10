Willy viert vijfde verjaardag met 'Willy 1000', exclusieve showcase van GOOSE én gouden plectrum

Op 11 oktober 2019 klonk, iets na zeven uur 's ochtends, het iconische nummer All The Young Dudes van Mott The Hoople door de ether. Het favoriete nummer van Scabs-gitarist Willy Willy markeerde het prille begin van Willy, de eigenzinnige digitale rockzender.

Vijf jaar later staat Willy stevig op de kaart en dat wordt gevierd zoals alleen Willy dat kan: met de 1000 beste rockplaten, exclusieve tickets voor een groots verjaardagsfeest en een kans om een glinsterend gouden plectrum te winnen.

In aanloop naar de vijfde verjaardag weerklinkt sinds vrijdag 4 oktober de 'Willy 1000' op de zender, met de 1000 beste rockplaten aller tijden gekozen door de luisteraars. Maar een verjaardag zonder feestje is als een gitaar zonder snaren. Daarom neemt Willy op 11 oktober Het Depot in Leuven over voor een onvergetelijk verjaardagsfeest. Niemand minder dan GOOSE, vrienden van de zender, ​ trapt het feest af met een knallende live show, gevolgd door de Willy-dj’s die de draaitafels overnemen met de beste muziek. Tickets zijn niet te koop, wie erbij wil zijn, kan via Willy een gratis ticket scoren. Als kers op de (verjaardags)taart pakt Willy uit met een wel heel speciale prijs: een 18-karaats gouden plectrum. Om te winnen, moeten luisteraars raden hoe lang Tomas De Soete en Sien Wynants erover doen om te voet van het DPG Media-gebouw in Vilvoorde naar Het Depot in Leuven te wandelen. Meedoen kan via de Willy-app.

Vijf jaar Willy: van een rockende Helmut Lotti tot een muurschildering van Luc De Vos

In vijf jaar tijd is Willy uitgegroeid tot een vaste waarde in het Vlaamse radiolandschap, met een duidelijk muzikaal format: rock in de breedste zin van het woord. Het programma-aanbod breidde zich uit met bekende stemmen als Marcel Vanthilt, Wim Oosterlinck, Tomas De Soete, Sien Wynants en recentelijk Roos Van Acker. Maar het zijn niet enkel de straffe programmatie en de sterke dj’s die voor kippenvel zorgden: Willy creëerde ook tal van memorabele momenten.

Van Helmut Lotti’s verrassende cover tijdens de eerste 'Willy 1000', die viraal ging en het 'Lotti Goes Metal'-fenomeen ontketende, tot luisteraar Sam die naar U2 in Las Vegas mocht. Tijdens dat concert bleek zelfs dat Willy door de luidsprekers in de regiekamer van de indrukwekkende concertzaal The Sphere klonk. Dichter bij huis eerde Willy zanger Luc De Vos met een indrukwekkende 12 meter hoge muurschildering in Gent. De 'Willy On Tour-band' – met Willy-dj's en een professionele liveband – bracht een eerbetoon aan 50 jaar rockmuziek. En ook tijdens de zomer was Willy volop aanwezig. De zender veroverde al twee jaar op rij het terras van M Leuven met live muziek en zomerse radio-uitzendingen.

Speciaal voor de gelegenheid bundelde Willy-dj Annelies Orye de mooiste, grappigste en ontroerendste momenten uit de afgelopen vijf jaar in een radioshow. De laatste uitzending is nu zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur te horen bij Willy.

Het succesverhaal van Willy is ook terug te zien in de cijfers. Met 275.000 wekelijkse luisteraars en een marktaandeel van 2,4% in de leeftijdscategorie van 12 jaar en ouder, weet de zender zonder traditionele FM-band een indrukwekkende prestatie neer te zetten. Onder de doelgroep van 18- tot 54-jarigen stijgt dat percentage zelfs naar 3,5%, waarmee Willy zijn plek als grootste digitale-only zender in België verstevigt. Ook online weet Willy het publiek te bereiken: de video van Helmut Lotti haalde over het miljoen views op Facebook en online bereikt de zender maandelijks ongeveer een miljoen mensen met eigen content.

Channel director Charlotte Ghekiere: 'Vijf jaar geleden startte Willy als een klein en rebels rockstation, maar inmiddels heeft het zich ontpopt tot een vast baken voor rockliefhebbers in Vlaanderen. Met gedurfde acties, trouwe luisteraars en de onmiskenbare passie voor muziek blijft de zender groeien. En met de 'Willy 1000', het gouden plectrum en een onvergetelijk verjaardagsfeest in Het Depot, bewijst Willy dat we nog lang niet klaar zijn om op onze lauweren te rusten.'

Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en op Telenet digitale televisie. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.