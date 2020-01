Willy stelt artiesten Humo's Rock Rally 2020 voor

Foto: Willy - © DPG Media 2019

Wie treedt er in de voetsporen van Goose, Novastar, Noordkaap en Das Pop en wint dit jaar Humo's Rock Rally? Ook dit jaar gaat de moeder aller rockrally's op zoek naar de meest veelbelovende artiesten van het land in Humo's Rock Rally.

Nieuw dit jaar is dat luisteraars het volledige avontuur van preselecties tot finale kunnen volgen bij Willy. De komende vijf weken presenteert Sofie Engelen namelijk elke woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur het radioprogramma 'Humo's Rock Rally' op de radiozender.

Dat Sofie Engelen dit programma maakt is niet toevallig. Zij presenteert immers ook de preselecties, halve finale en finale van Humo's Rock Rally in de AB in Brussel. Op woensdag stelt Sofie de 100 geselecteerde artiesten voor bij Willy die het de komende weken tegen elkaar zullen opnemen.