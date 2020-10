Wie zit er achter de maskers van 'The Masked Singer'? Dit zijn de verdachten!

Week na week blijft 'The Masked Singer' Vlaanderen massaal in de ban houden. Meer dan 1,5 miljoen kijkers speurden vorige vrijdag mee op tv. Ook in de 'Guessing Game' op VTM.be wordt er druk gespeculeerd. Een overzicht van de verdachten!

Wie zit er achter de maskers van Duiveltje & co? In heel wat Vlaamse huiskamers wordt er druk gespeurd en gegokt. In de 'Guessing Game' op VTM.be werden er maar liefst meer dan 500.000 gokjes gewaagd. Van Kathleen Aerts tot Olga Leyers en Stan Van Samang.

Deze bekende Vlamingen zijn de hoofdverdachten van kijkend Vlaanderen:

Duiveltje

Sven De Ridder Louis Talpe Andy Peelman

Zeemeermin

Kathleen Aerts Silvy de Bie Belle Perez Wolf James Cooke Vincent Banic Jan Schepens Aap Slongs Dievanongs Ruth Beeckmans Kat Kerkhofs Duiker Stan Van Samang Ian Thomas Mathie Terryn Suikerspin Olga Leyers Laura Tesoro Charlotte Leysen Koningin Sandra Kim Dana Winner Astrid Stockman



