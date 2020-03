Wie wint '1 Jaar Gratis'?

Foto: Eén - © VRT 2019

Het is bijna zover: de ontknoping van de spannende zaterdagavondquiz '1 Jaar Gratis'. In dit nieuwe seizoen van de legendarische quiz ontving gastheer Thomas Vanderveken bij de start 16 enthousiaste kandidaten. Elke aflevering werd er iemand naar huis gestuurd, tot er slecht n kandidaat overblijft.

Nog 4 kandidaten maken momenteel kans op de hoofdprijs: het netto­jaarloon van de meest verdienende deelnemer. De 21-jarige Maty uit Gent, de 21-jarige Iben uit Gits, de 60-jarige Marianne uit Lokeren, en de 26-jarige Sara uit Schaarbeek spelen samen de finale. Voor de deelnemers is mensenkennis minstens even belangrijk als quizkennis, want zij moeten hun medekandidaten goed kunnen inschatten.

Doorheen de laatste aflevering vallen de kandidaten een voor een af, tot er in de superfinale nog twee tegen elkaar spelen. Wie van hen sleept de grote prijs in de wacht? En hoeveel bedraagt die prijs precies? Dat ontdekken we in de spannende finale op zaterdag 28 maart.

Maty - 21 jaar - uit Gent (Oost-Vlaanderen)

Maty verandert op haar Instagrampagina vaker van look dan van paswoord. Verder is ze graag creatief bezig met kunst. Ze werkt als dossierbeheerder en investeert veel tijd in vrienden en veganistisch koken. Ooit hoopt ze een eigen restaurant te kunnen starten. Als ze '1 Jaar Gratis' wint, zou ze een deel voor later opzijzetten, en een deel gebruiken om mooie reizen te maken en eventueel een eerste appartementje te kunnen kopen.

Iben - 21 jaar - uit Gits (West-Vlaanderen)

Iben is student Burgerlijk ingenieur. Als praeses van studentenvereniging Rodenbach geniet hij volop van Gent maar ook de boeken laat hij niet links liggen. De ultieme droom is om bij NASA te gaan werken. Als hij '1 Jaar Gratis' wint, koopt hij meteen een nieuwe auto, en trakteert hij zijn vrienden en de studentenvereniging op enkele vaten

Marianne - 60 jaar - uit Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Marianne is 41 jaar getrouwd, heeft 3 kinderen en 10 kleinkinderen. Na zelfstandig bloemenkweker te zijn geweest, is Marianne nu heftruckchauffeur bij Volvo Cars. Haar passie en hobby zijn echter nog steeds 'alles met bloemen'. In haar serre met tropische orchideeën kan ze helemaal tot rust komen. Deze liefhebbende oma droomt van een reis naar Ecuador om wilde orchideeën te zien in de natuur.

Sara - 26 jaar - uit Schaarbeek (Brussel)

Sara is net getrouwd met Yassin en staat vol in het leven van onze bruisende hoofdstad. Ze geeft les Sociale wetenschappen en hoopt een inspiratiebron te kunnen zijn voor de Brusselse jongeren die tussen twee werelden zweven. Sara zou graag een eigen huis kopen in Brussel, daar zou het prijzengeld van '1 Jaar Gratis' goed bij van pas komen.