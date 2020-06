Wie van deze 3 wordt de nieuwe VRT-baas?

'Wie van de drie?' klinkt het vandaag in de wandelgangen van de VRT. Geen comeback van het bekende tv-format, wel de nakende bekendmaking van de nieuwe CEO van de VRT. Morgen zou de Vlaamse regering mogelijk een beslissing nemen.

Als de geruchten kloppen, dan hakt de Vlaamse regering morgen de knoop door. De nieuwe aanstelling komt er nadat de vorige CEO, Paul Lembrechts eind januari ontslagen werd na een conflict binnen de VRT-top.



Er zijn nog drie kandidaten in de running. Allen hebben ze minstens 25 jaar ervaring in de media en met management.



Peter Vandermeersch is de bekendste van de drie. Hij was jaren hoofdredacteur van De Standaard en de Nederlandse krant NRC.



Een andere mogelijke CEO is Koen Clement, momenteel voorzitter van Studio 100. Eerder werkte hij 20 jaar voor De Persgroep, nu DPG Media.



Tot slot is er Frederik Delaplace die al zijn hele carrière voor De Tijd heeft gewerkt. Eerst als journalist, dan als hoofdredacteur en momenteel als CEO van Mediafin.



In principe heeft de Vlaamse regering nog tijd tot het einde van de maand. Afwachten of de beslissing morgen al valt.

Bron: VRTNWS/HLN



