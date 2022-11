Wie staat op 1 in 'Klara Top 100'?

De luisteraars van Klara hebben Spiegel im Spiegel van Arvo Prt ook dit jaar tot nummer 1 van de 'Klara Top 100' gestemd.

Het nummer 2 is voor Erbarme dich van Johann Sebastian Bach, op nummer 3 staat het Benedictus van Karl Jenkins. Daarmee is de top 3 exact gelijk aan die van vorig jaar.

Pärt, Bach en Jenkins houden top 3-positie stevig vast

De 87-jarige Est Arvo Pärt geldt als een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Zijn muziek heeft een religieus en minimalistisch karakter. Zelf beweert Pärt dat muziek draait om stilte. De geluiden zijn er om die stilte te omringen. Pärts stuk Spiegel im Spiegel is de absolute favoriet van de Klaraluisteraar. In totaal staat de componist 4 keer in de 'Klara Top 100'.

Op nummer 2 staat Erbarme dich uit de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach. Een vaste waarde! De 18e eeuwse componist staat in totaal 13 keer in de 'Klara Top 100', onder andere ook met fragmenten uit zijn Weihnachtsoratorium en de Johannespassie. Daarmee blijft hij de populairste componist van de Klaraluisteraars.

Het Benedictus uit The Armed Man: A Mass For Peace van Karl Jenkins maakt de top 3 compleet. Jenkins, geboren in 1944, is een Britse componist die in zijn jonge jaren nog lid was van de popgroep Soft Machine.

Opvallend: 2 van deze 3 componisten zijn nog in leven! De top 10 wijzigt nauwelijks. Mahler gaat met Symfonie nr. 5 in cis: 4. Adagietto van 11 naar 9, waardoor Purcells Dido and Aeneas: When I am laid in earth van 9 naar 12 zakt. Mozart en Allegri wisselen van plaats: het Miserere van Allegri komt nu op 6 en Mozarts Requiem in d KV626: Lacrimosa op 5.

Neoklassieke muziek is erg populair

Neoklassiek blijft opvallend goed scoren. Max Richter, Philip Glass, Karl Jenkins en uiteraard ook Arvo Pärt duiken vaak op in de 'Klara Top 100'. Zijn Da Pacem Domine komt dit jaar nieuw binnen op 64. En met 4 stukken staat hij evenveel in de lijst als Mozart en Shubert. Richter verovert 3 posities. Zijn herwerking van Vivaldi’s jaargetijden scoort hoger dan Vivaldi zelf! Richter staat met Herfst op 71, Vivaldi met Zomer op 96.

Hoogste nieuwkomer dit jaar is … jawel, Bach. Zijn aria Ich habe genug uit Cantate BWV82 Ich habe genug verovert, uit het niets, de 44e plaats. De componist haalt wel meer straffe toeren uit: zijn Johannespassie komt nieuw binnen in de 'Klara Top 100' en meteen met twee stukken: het openings- én het slotkoor. Met 13 werken is Bach dus, met verre voorsprong, de populairste componist. Beethoven volgt hem met 6 plekken in de lijst.

Vorig jaar maakten een aantal vrouwelijke componisten hun entree. Die trend lijkt zich helaas niet voort te zetten. Buiten het Pianotrio van Fanny Mendelssohn vinden we geen andere muziek van vrouwen in de 'Klara Top 100'. Nog verbazend is dat lievelingen Casta diva van Bellini en Hallelujah van Händel dit jaar de lijst niet haalden.

Luisteraars genoten volop

De 'Klara Top 100' werd uitgezonden op zaterdag 19 en zondag 20 november 2022. Clara De Decker en Carlo Siau presenteerden deze marathon van de mooiste klassieke muziek. Reporter Sander De Keere trok dwars door Vlaanderen op zoek naar Klaraluisteraars die de top mee beleefden. Ook via de Klara-app, Facebook, Twitter en Instagram kwamen er heel wat enthousiaste reacties binnen van muziekliefhebbers die genoten van hun favoriete meesterwerken.

De volledige lijst vind je op klara.be.