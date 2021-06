Wie speelt de finale van de 'Campus Cup'?

De twee finalisten van de 'Campus Cup 2021' zijn bekend. Op donderdagavond 10 juni komen we eindelijk te weten in welke hogere opleiding dit jaar de slimste studenten zitten. En twee dingen zijn nu al zeker: een universiteit zal winnen en de cup blijft niet in Gent.

In het eerste seizoen won Rechten UGent en in seizoen twee namen de studenten van het Gentse conservatorium de beker zonder grote oren mee naar huis. Maar na twee seizoenen verhuist de trofee van Gent naar Antwerpen of Leuven.

Want in de finale neemt Rechten UAntwerpen het op tegen Theologie KU Leuven. Voor beide universiteiten is het de eerste finale: UAntwerpen strandde vorig seizoen in de halve finale en KU Leuven bereikte zelfs nog nooit de kwartfinales.

Spannende halve finales

Op woensdag 9 juni stond er in de laatste halve finale geen maat op de studenten Rechten van de Antwerpse Universiteit. Ze behaalden een monsterscore van 805 punten en Geneeskunde KU Leuven werd met 6-2 in het eindspel opzijgezet. Zo verhinderde UAntwerpen dat het een volledige Leuvense finale werd. In de kwartfinale speelden ze eerder Fysica & Sterrenkunde van de VUB met een droge 5-0 naar huis.

Theologie KU Leuven wist zich op dinsdag 8 juni in de eerste halve finale al te kwalificeren na winst tegen Toegepaste Taalkunde UGent. Eerder zetten de theologen een ander team van UGent (Communicatiewetenschappen) opzij in de kwartfinale.

De finale: Rechten UAntwerpen versus Theologie KU Leuven

De finale van de Campus cup wordt er dus eentje tussen twee universiteiten. De studenten Rechten van UAntwerpen (Damiaan, Manon, Laura en Thibaut) nemen het op tegen de studenten Theologie van de KU Leuven.

In de ranking van de voorrondes behaalden Rechten en Theologie respectievelijk de 7de en 8ste plek. Beide teams kwalificeerden zich dus eigenlijk maar 'met de hakken over de sloot'. Maar vanaf de kwartfinales speelden ze alle favorieten naar huis. Voor Manon van Rechten wordt het wel heel speciaal: haar vriend ging er vorig seizoen in de halve finale van UAntwerpen uit. Zorgt Manon met haar team dit jaar voor de eerste zege van UAntwerpen?

En wat dan te zeggen van de studenten Theologie van de KU Leuven (Jade, Ruben, Linde en Guillaume). De Leuvens Alma Mater blonk de voorbije seizoenen vooral uit door afwezigheid vanaf de kwartfinales. Maar de kleine opleiding Theologie kwam, zag en overwon, al dan niet met de hulp van god. En zo staan ze zowaar in de finale van de 'Campus Cup'. Roepen de theologen in spe hogere krachten in en winnen ze de cup of wordt het net zoals in het eerste seizoen weer een opleiding Rechten?

De finale van het derde seizoen van de 'Campus Cup', donderdag 10 juni om 21.30 uur op Eén.