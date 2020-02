Wie haalde het einde in 'Kamp Waes'?

Foto: Eén - © VRT/De Mensen 2019

Sinds zondagavond weten we wie de eindmeet in 'Kamp Waes' gehaald heeft. Met een laatste grote test wilden Special Forces Stijn en Fly te weten komen wie ook effectief kan functioneren in een team van supermilitairen.

Na het afscheid van Aaron begonnen de vijf overgebleven deelnemers nietsvermoedend aan hun laatste dag. De opdracht bestond eruit om een oude elektriciteitscentrale binnen te vallen en de leider van een criminele bende te overmeesteren. Voor het eerst kregen ze hierbij hulp van de echte Special Forces. Na deze opdracht zagen de kandidaten hun familie terug en was er nog goed nieuws. Iedereen was namelijk geslaagd.



Volgende zondag zien we nog een compilatie met heel wat nieuwe beelden en een blik achter de schermen.



'Kamp Waes', zondag om 20 uur op Eén.



Bron: Het Laatste Nieuws