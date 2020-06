'Whole Lotta Rosie' is beste gitaarriff aller tijden - VIDEO

'Whole Lotta Rosie' van AC/DC heeft volgens de luisteraars van radiozender Willy d beste gitaarriff aller tijden. De iconische riff door gitarist Agnus Young prijkt dus helemaal bovenaan.

'Whole Lotta Love' van Led Zeppelin belandt op de tweede plaats en 'Sweet Child O’ Mine' van Guns n' Roses vervolledigt de top 3. Dat maakte Willy-dj Annelies Orye op dinsdag 9 juni bekend tijdens de eerste 'Riff Top 100' bij Willy. Voor de gelegenheid werden Willy-dj's Sofie Engelen, Stijn Meuris en Annelies Orye vandaag bijgestaan door talentvolle gitaristen Guillaume Lamont (RHEA), Helena Mayorga-Paredes (Pavlove) en Cedric Maes - Willy-dj en gitarist van Sore Losers.

Red Zebra met 'Can't Live In A Living Room' is de hoogst genoteerde Belgische Band in de Riff Top 100 op plaats 6. Zanger Peter Slabbynck vertelde op Willy over het ontstaan van deze legendarische riff: 'Het nummer is dit jaar exact 40 jaar oud en blijft nog steeds populair. Wij kwamen uit de punk scene en waren dus geen geschoolde muzikanten. Ik ben er zeker van dat een geschoolde gitarist nooit met zo een maffe riff was afgekomen.'

Top 10 van de 'Riff Top 100':

1. AC/DC - Whole Lotta Rosie

2. Led Zeppelin - Whole Lotta Love

3. Guns n’ Roses - Sweet Child O’ Mine

4. Deep Purple - Smoke On The Water

5. Metallica - Master Of Puppets

6. Red Zebra - Can’t Live In A Living Room

7. Black Sabbath - Paranoid

8. Dire Straits - Money For Nothing

9. Motörhead - Ace Of Space

10. Derek And The Dominos - Layla

Meer dan 100 gitaristen spelen nummer 1 van de Riff Top 100

Willy-luisteraars konden vandaag niet alleen genieten van het beste gitaargeweld tijdens de 'Riff Top 100', gitaristen maakten ook kans om een echte Gibson Les SG te winnen. En dat is niet toevallig want vandaag - 9 juni - is dan ook de verjaardag van Les Paul. Hij is de gitarist die zijn naam leende aan dé meest iconische gitaar aller tijden. Meer dan 100 gitaristen - jong en oud, amateur en pro - waagden hun kans door een video in te sturen waarin ze de riff van 'Whole Lotta Rosie' inspeelden. Jordy ging er uiteindelijk met de Gibson vandoor.

Bekijk hier de compilatievideo van de deelnemers die 'Whole Lotta Rosie' inspeelden en instuurden naar Willy:

Luisteren naar Willy? Dat kan via willy.radio, DAB+ of het Radioplayer-platform en op Telenet kanaal 931. De volledige Riff Top 100 lijst is te vinden en te herbeluisteren op willy.radio.