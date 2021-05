Weer of geen weer: opnames 'De Redders' gestart in Oostende-Mariakerke

Het weer mag dan wel wisselvallig zijn, de cast van de nieuwe televisieserie 'De Redders' laat het niet aan hun hart komen. Na zich enkele weken te hebben voorbereid met onder andere een pittige reddersopleiding, kruipt het jonge acteertalent vanaf donderdag 13 mei in de huid van lifeguard aan de Belgische kust.

De fictieve redderspost staat sinds kort opgesteld op het strand van Oostende-Mariakerke en is de uitvalsbasis van het reddersteam in de docufictiereeks. Het programma zal binnenkort op Play4 te zien zijn. De productie is in handen van 100.000VOLTS.

Burgemeester Bart Tommelein is alvast enthousiast: 'We willen Oostende - Mariakerke verder ontwikkelen tot het meest familievriendelijke strand van de Vlaamse kust. Deze reeks past helemaal in dit plan. Onze kustredders spreken sowieso tot verbeelding van heel wat kinderen. Dankzij deze nieuwe reeks kunnen we zowel de redders als Oostende - Mariakerke extra in de kijker zetten. Tegelijkertijd kunnen we ook in samenwerking met de Oostendse reddingsdienst een educatief luik ontwikkelen om bezoekers bewust te maken van de gevaren van de zee en het strand.'

Elke dag staat het team van redders klaar om vakantiegangers uit benarde situaties te redden op het strand of op zee. Een verloren gelopen kind, een zwemmer in nood of een kwallenbeet, stuk voor stuk zijn het herkenbare situaties voor iedereen en af en toe leiden ze tot het meer spectaculaire reddingswerk. 'De Redders' is een mix van spannende momenten, fun, drama, emoties en persoonlijke verhalen. Want hun liefdesleven is al minstens even spannend als de job an sich en ook daar moet er al eens iemand 'gered' worden. Onder anderen Julie Vermeire maakt deel uit van de cast en spat van het scherm als beschermengel van de vele toeristen op onze stranden.

Altijd al eens willen meedraaien op een televisieset? De crew van 'De Redders' is nog steeds op zoek naar figuranten!