Week van de Belgische muziek bij de VRT

VRT en VI.BE (aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector) zetten samen met heel wat spelers uit de brede muzieksector n diverse andere media hun schouders onder de Week van de Belgische muziek.

Van maandag 8 tot en met zondag 14 februari wordt muziek van eigen bodem extra in de schijnwerpers gezet om de muzieksector een hart onder de riem te steken. Tijdens die week worden over heel België tal van muzikale initiatieven ondernomen, ter ondersteuning van de muzieksector die zwaar getroffen is door de coronacrisis. Samen goed voor de grootste liefdesverklaring aan Belgische muziek ooit.

Initiatieven over genres en grenzen heen

Het afgelopen jaar werd de muzieksector zo goed als volledig unplugged. 'Hoog tijd om onze sector en haar zwaar getroffen actoren in deze donkere dagen nog eens de aandacht te geven die ze al bijna een jaar moeten missen', vindt onder meer Luc Nowé, directeur bij VI.BE. Van groot tot klein, van lokaal tot internationaal en over genres heen: tal van initiatieven staan in de steigers om er samen één grote liefdesverklaring aan muziek van eigen bodem van te maken. Op de radio en tv, in lokale muziekwinkels, concertzalen en clubs tot in scholen, cultuur- en gemeenschapscentra, jeugdhuizen en bibliotheken: tijdens de tweede week van februari staat Belgische muziek in heel het land centraal.

Bovendien toont de Week van de Belgische muziek hoeveel genres ons land rijk is. Op donderdag 11 februari worden de allereerste Folk Awards uitgereikt in de Gentse Handelsbeurs, met extra aandacht voor Vlaams folktalent. Ook de Belgische jazzsector steekt de koppen bijeen onder de noemer #UnitedWeJazz met een heuse muziekmarathon. En op de Belgium World Music Night ontdek je maandag 8 februari het beste wat België te bieden heeft op het vlak van wereldmuziek.

Fund Belgian Music zet al sinds het begin van de coronacrisis in op de toekomst, door het extra (onder)steunen van artiesten tijdens het componeren en repeteren, tijdens studiodagen en de releaseperiode. Ook solidariteitsfonds LIVE2020 onderneemt actie. Het fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen werkzaam in de livemuzieksector die het de afgelopen maanden hard te verduren kregen. Sportpaleis wil met Lights For Live voor het eerste (virtueel) uitverkochte Sportpaleis van 2021 zorgen en doneert de opbrengst aan LIVE2020. Daarnaast is er BidForLIVE2020, een grote muzikale veiling samen met Veilinghuis Bernaerts. Om af te sluiten roept VI.BE iedereen op om op zondag 14 februari om 17.00 uur een massale ode aan de Belgische muziek te brengen met een eigen versie van een Belgisch nummer. Meedoen kan voor het raam, op de stoep of in de voortuin: zolang de hele straat maar – op een veilige manier – kan meegenieten.

Hart onder de riem

Gerrit Kerremans (muziekcoördinator VRT): 'Muziek is niet alleen een basisbehoefte in ieders leven maar ook een basisingrediënt van onze programma's. Als we de aanvoer en kwaliteit van nieuwe muziek willen verzekeren dan moeten we er samen voor zorgen dat de lokale muzieksector gezond is en ook kan gedijen in moeilijke tijden zoals we die nu beleven. Want muziek is voor velen ook een bron van inkomsten. Vaak de enige. Diegenen die het vandaag moeilijk hebben, steken we een week lang een hart onder de riem door onze lokale muziek extra in de verf te zetten op al onze netten. Samen met VI.BE zetten we samen met andere media deze unieke samenwerking op met als één doel: de gebroken muzieksector een welverdiende aanmoediging geven.'

Tijdens de Week van de Belgische muziek focussen zo goed als alle lokale en nationale Vlaamse en Brusselse radiostations de hele week lang op muziek van eigen kweek. Op tv wordt er in heel wat programma's extra ingezet op Belgische muziek. Ontdek hieronder wat alle VRT-merken in petto hebben tijdens de week.

Eén

Op Eén speelt presentator Bart Peeters maar wat graag matchmaker van dienst tijdens twee unieke muziekshows, op dinsdag 9 en donderdag 11 februari. Bekende artiesten delen hun hits en het podium met hun grote idool of een bevriende collega. Ze hebben allen door omstandigheden al lang niet meer kunnen schitteren op de grote en kleine podia die ons land rijk is. Twee avonden lang tonen ze hun liefde voor hun fans en voor elkaar, en hun passie voor muziek. Wie het met wie doet in een leeg maar stomend Koninklijk circus in Brussel, dat is nog een verrassing. Het resultaat staat echter al vast: een indrukwekkende trein van live gebrachte hits en verrassende muzikale dates op het podium.

Ook in de dagelijkse programma’s op Eén komen artiesten en muziek van hier extra aan bod. 'Blokken' zal tijdens de Week van de Belgische muziek nog meer dan anders aandacht hebben voor Belgische muziek. Tijdens de muziekvraag komt elke dag talent van eigen bodem aan bod.

'Dagelijkse Kost' laat zich een hele week lang inspireren door Belgische artiesten. Jeroen Meus kookt terwijl de artiesten zorgen voor livemuziek vanuit hun eigen huiskamer of studio.

Ook 'Iedereen Beroemd' zorgt in allerlei rubrieken voor extra aandacht voor artiesten van eigen bodem. In 'Blind jam' maken verschillende muzikanten samen een nummer, de rubriek 'Kroegentocht' draait dan weer rond het Brugse muziekcafé De Kelk, en in 'Zonder publiek' mag de reggaeband Asham zijn kunnen tonen. Ook de 'Deurvraag' en het nieuwe 'Knuffelcontact' zal in het teken staan van Belgische artiesten - zowel zij die voor als zij die achter de schermen werken.

Radio 1

Floris Daelemans viert tijdens de week elke dag van 9.00 tot 10.00 uur 'Belpop' op Radio 1. Ook 'Ayco', 'Time Out' en 'Wonderland' klinken in die week volledig Belgisch (met in Wonderland aandacht voor Belpop-beloften). Tegelijk loopt ook de stemming voor de 'Belpop 100', die wordt geopend in Belpop op zaterdag 6 februari van 13.00 tot 15.00 uur. Op zaterdag 13 februari zetten Floris Daelemans en Ayco Duyster de spreekwoordelijke kers op de taart met de 'Belpop 100' van 9.00 tot 18.00 uur.

Maar er is meer! Op vraag van Radio 1 maakten 8 Belgische artiesten (onder wie Stef Kamil Carlens en Meskerem Mees) een eretribuut aan zelfgekozen 'Belpop Helden' (zoals Django Reinhardt en Kris De Bruyne). Te horen vanaf maandag 8 februari. Ook de moeite om te beluisteren: de Radio 1-podcast 'Master Tracks', over het verhaal achter Belgische topnummers, geanalyseerd en bewonderd in gesprek met de makers. Floris Daelemans maakt een nieuwe aflevering met Ozark Henry over een van zijn hits.

En natuurlijk geen muziek zonder muzikanten. Die staan vaak Naast de spotlights. En zo heet ook een podcastreeks van Tom Van Stiphout die Radio 1 mee onder de aandacht brengt in 'Belpop' en 'Zandman'. Idem dito voor 'Bassed in Belgium', een podcast van zanger-bassist Wouter Berlaen. Daarin hoor je Mirko Banovic (Arno, Arsenal, Lou Reed) onder meer vertellen over de riff van de 'Belpop'-klassieker 'Oh La La La'.

Radio 2

Radio 2 viert van maandag 8 tot en met donderdag 11 februari elke avond van 18.00 tot 20.00 uur 'Radio 2 Bene Bene' met Vanessa Vanhove. Jonge artiesten van bij ons brengen er elke avond hun song en een cover van hun favoriete Belgische artiest. Onder meer Jérémie Vrielynck, Kevin Williams, Bynk, Archie X, Wayi, Sunday Rose & Chapter Two komen langs.

Op vrijdag 12, zaterdag 13 februari van 13.00 tot 16.00 uur en op zondag 14 februari van 12.00 tot 16.00 uur is er 'Radio 2 Bene Bene Weekend 'met Caren Meynen. Met elk uur artiesten van bij ons live in de Radio 2-app.

Ook in de stream Radio 2 Bene Bene is er aandacht voor Belgische muziek. Van zondag 7 tot en met vrijdag 12 februari presenteert Vanessa Vanhove telkens om 14.00 uur samen met een iconische Vlaamse muzikant de vijftien tophits van een bepaald decennium. Liliane Saint-Pierre geeft op zondag de aftrap met de Belgische 15 van de jaren 60. Gevolgd door Raymond (voor de jaren 70), Kris Wauters (jaren 80), Guy Swinnen (jaren 90), Klaas Delrue (jaren nul) en Christoff. Op zaterdag 13 februari hoor je de zes uitzendingen nog eens na elkaar, van 10.00 tot 16.00 uur.

In 'Spits' belt David Van Ooteghem elke werkdag tussen 16.00 en 18.00 uur met een Belgische ambassadeur die vertelt over welke Belgische artiesten in het land in kwestie populair zijn en hoe muziek van bij ons het in het buitenland doet.

Radio 2 lanceert tijdens de week ook 'Wereldhits van bij ons', een podcast over internationale successen van bij ons, verteld vanuit het perspectief van de makers zelf.

MNM

Op vrijdag 12 februari presenteren Astrid Demeure en Brahim van 9.00 tot 17.00 uur de 'Bravo België Top100', de 100 grootste hits van bij ons zoals gekozen door de MNM-luisteraar. Aansluitend draait Regi een exclusief Belgische dj-set in 'MNM Party, Regi in the Mix'.

In 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' is er elke dag muzikaal bezoek van een Belgische muzikant/band die een cover van zijn/haar favoriete Belgische song brengt. Onder meer Pommelien Thijs, Clouseau, Milow en Laura Tesoro komen langs in de #GrotePet.

MNM zet in op jong Belgisch talent. De afgelopen jaren was 'MNM Rising Star' een platform voor straffe muzikale ontdekkingen. In 'Gillis & Govaerts' brengen Rapha, Chapter Two, Ine Tiolants en Olivia Trappeniers een liveversie van hun nummer 1 voor de 'Bravo België Top 100'.

Studio Brussel

Tijdens de Week van de Belgische muziek nodigt Studio Brussel onder de noemer #ikluisterbelgisch vijf topmuzikanten uit als selector. Zij delen hun favoriete Belgische platen en zetten nieuw Belgisch talent (letterlijk) in de spotlights.

Maandag 8 februari: Coely

Dinsdag 9 februari: Balthazar

Woensdag 9 februari: Amenra

Donderdag 11 februari: Zwangere Guy

Vrijdag 12 februari: Soulwax

Klara

'Espresso' vraagt aan de Klara-luisteraars welke Belgische klassieke componisten hun favoriet zijn. Klassiek Leeft bevat die week veel Belgische muziek en muziekgerelateerde poëzie. Music Matters vraagt een aantal buitenlandse muzikanten die in België wonen of verankerd zijn om een Belgisch werk te kiezen. Maestro blikt terug op de carrière van vijf grote Belgische musici: José van Dam, Rita Gorr, Louis Devos, André Vandernoot en André Cluytens. Klara Live gaat voluit voor Belgische componisten, met onder meer het vioolconcerto van August De Boeck (maandag 8 februari), Bert Joris (dinsdag 9 februari) en de opera 'Pinocchio' van Philippe Boesmans (zondag 13 februari). In Late Night hoor je dan weer de 1.5 editie van Jazz Middelheim met Dez Mona en AKI (maandag 8 februari), Ars Musica (dinsdag 9 februari), Tuur Florizoone, Myrddin de Cauter en Wouter Vandenabeele (woensdag 10 februari), nieuwe releases van het An Pierlé Quartet 'Wiga Waga' en Merope 'Salos' (donderdag 11 februari).



In 'Take 6' op vrijdag 12 februari beleef je een jazzy begin van het weekend met Kris Defoort, Naïma Joris en Alex Koo. Op zaterdagmiddag 13 februari laat 'Villa d'Este' je meegenieten van de dubbel-cd Thinkin' About Belgium, een productie van Young Belgian Talent. Winterfred (zondag 14 februari) fladdert van Brassband Willebroek, naar Piet Swerts, Ilse Eerens en Jan Caeyers. En Zanzibar (zondag 14 februari) staat helemaal in het teken van de allereerste Folk Awards, de week voordien uitgereikt in de Gentse Handelsbeurs, met extra aandacht voor Vlaams folktalent.

Canvas

Tijdens de Week van de Belgische muziek herhaalt Canvas in 'De Toots Sessies' enkele opmerkelijke muziekoptredens: Meskerem Mees (dinsdag 9 februari), Nordmann (woensdag 10 februari), Dirk (vrijdag 12 februari), The Radar Station (zaterdag 13 februari) en High Hi (zondag 14 februari).

Op woensdag 10 februari brengt Canvas 'Will Tura, Hoop doet leven' om 21.20 uur.

Canvas sluit de Week van de Belgische muziek af op zondag 14 februari om 21.55 uur met 'De Toots Sessies. Achter het podium'. Het slotprogramma brengt een combinatie van de best of-momenten uit 'De Toots Sessies' met interviews van mensen uit de sector (roadies, tourmanagers, concertprogrammatoren…) die allemaal geraakt zijn door de huidige crisis.

Ketnet

Ketnet draait tijdens de Week van de Belgische muziek uitsluitend Belgische hits op Ketnet Hits.

VRT NU

Van donderdag 11 tot en met zondag 14 februari vanaf 21.00 uur kan iedereen op VRT NU genieten van 'Podium 19', de nieuwe pop-up Vlaamse cultuurzender. Muziekfans worden doorheen de week getrakteerd op heruitzendingen van legendarische AB-shows. Denk aan Brihang en 'Ceci n'est pas un livestream' van Zwangere Guy. Verder blikt men met de reeks Homegrown terug op een aantal onvergetelijke liveopnames van Belgische artiesten. Charlotte Adigéry, Arno, Whispering Sons, Brihang, Melanie De Biasio en Balthazar zijn slechts enkele namen uit de reeks, die volledig gepresenteerd wordt door Lisa Smolders. Ten slotte presenteren ze onder de noemer BLOOM TOWN inspirerend en opkomend talent uit Brussel: BRYN, Ana Díaz en Chibi Ichigo. Ze zoomen in op hun verhaal, praten over hun visie op muziek, en geven hen vooral een podium.

Donderdag 11 februari: Admiral Freebee live in de AB

Vrijdag 12 februari: dEUS presents 'The Ideal Crash'

Zaterdag 13 februari: Zwangere Guy 'Ceci n'est pas un livestream' in de AB

Zondag 14 februari: Brihang live in de AB

Daarnaast zijn er nog de 'Toots Sessies':

Donderdag 11 februari: Meskerem Mees

Vrijdag 12 februari: Lili Grace

Zaterdag 13 februari: Ikraaan, Chibi Ichigo en Mevvy

Zondag 14 februari: Tsar B

Week van de Belgische muziek is een initiatief van VRT en VI.BE.