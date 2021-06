Wat zie je deze zomer (naast véél sport) nog op je tv?

Nog een week en dan barst dé moeder aller sportzomers in alle hevigheid los. Eén trekt vanaf 11 juni achtereenvolgens van het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk én de Olympische Spelen. Maar wat doen de andere zenders?

VTM start de zomer volgende week al een beetje door 'Lisa' na 'VTM NIEUWS' te plaatsen en 'Familie' te verschuiven naar 20.35 uur. De soap loopt door tot eind juni en telenovelle 'Lisa' loopt nog door tot juli. Daarna komen er heruitzendingen van 'Met Vier in Bed' voorbij. Vanaf zondag 13 juni is het dan weer nostalgie troef met 'Tien Om Te Zien: De Zomer van 199X'. Dat programma belooft een nostalgische terugblik op het megapopulaire muziekprogramma van weleer.

In juli wordt de quiz 'De Omgekeerde Wereld' met Mathias Coppens geherlanceerd. In het voorjaar waren er al enkele afleveringen te zien, maar al snel werd besloten om het programma naar de zomer te verplaatsen. De kijkcijfers waren zeer matig en met de ingreep hoopt VTM toch meer kijkers aan te trekken. En tot slot gaat Julie Van den Steen vijf duo's een buitenverblijf in de Ardennen laten verbouwen in 'Vakantiehuis for Life'. deze reeks wordt gemaakt door het productiehuis van Eric Goens, bekend van onder meer 'Het Huis' en 'Later Als Ik Groot Ben'.

Play4 heeft ook enkele mooie plannen op de plank liggen. Peter Van de Veire mag weer aan zijn rad laten draaien in een nieuw zomerseizoen van 'Het Rad'. Daarnaast staat ook de docufictie 'De Redders' op het programma. In de reeks die zich afspeelt rondom een redderspost aan onze Belgische kust zijn onder meer rollen weggelegd voor Julie Vermeire en Joni Ceusters uit 'Kamp Waes'. Daarnaast recycleert de zender nog twee programma's van Telenet-zender Play Sports Open. Zo is er 'MAUVE', over voetbalclub Anderlecht én de voetbalquiz 'Match van de Waarheid' met Gilles De Coster en Erik Van Looy.

Play5 brengt dan weer de Nederlandse versies van 'Love Island' en 'De Bachelorette'. Play6 en Play7 blijven eenzelfde koers dan in het voorjaar varen.

Canvas brengt vooral herhalingen van eigen gemaakte docuseries zoals 'Wissel van de Macht', 'Belpop', 'Misdaaddokters' enz. Daarnaast is er veel plaats voor (Belgische) films en internationale topseries zoals 'The Handmaid's Tale' en 'The Pianist'.

En dan tenslotte Eén, dat deze zomer vooral als sportzender fungeert. Op 11 juni, onmiddellijk na de seizoensfinale van 'Thuis', trapt de zender het EK voetbal op gang. Nog tijdens dat toernooi eind juni wordt de Ronde van Frankrijk op gang geschoten om daarna naadloos over te gaan op de Olympische Spelen. De drie grote sportevenementen zijn nagenoeg integraal bij het eerste net van de VRT te volgen. Tel daar nog de omkaderingsprogramma's bij en er is zo goed als geen ruimte voor andere programma's. Na 'Het Journaal' van 19.00 uur staan herhalingen van de Britse 'First Dates' gepland en ook 'Switch' is er vanaf juli. Voorlopig dus ook geen dagelijkse zomerherhalingen van 'F.C. De Kampioenen', maar onze vrienden blijven wel present op zaterdag.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht