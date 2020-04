Wat na de coronastop van 'Thuis' en 'Familie'?

Nog twee weken en dan valt Vlaanderen zonder nieuwe afleveringen van zijn favoriete soap. Zowel 'Thuis' als 'Familie' moeten noodgedwongen de uitzendingen stopzetten op vrijdag 24 april. Hoe vullen En en VTM het vrijgekomen tijdslot?









Bij Eén kiezen ze voorlopig nog niet voor zomerse herhalingen. 'We willen elke dag opnieuw de best mogelijke tv-avond brengen', klinkt het daar. 'Thuis is eigenlijk onvervangbaar'. Vanaf maandag 27 april zullen de programma's die normaal na afloop van 'Thuis' starten, al om 20.10 uur op het scherm komen.



VTM heeft nog geen alternatief uitgewerkt. 'We kunnen met zekerheid zeggen dat we tot 24 april kunnen doorgaan, daarna zien we wel'.

Bron: Het Nieuwsblad



