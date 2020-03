Wat kijk jij zondagavond? Eén, VTM of VIER?

Wat kijk jij zondagavond? En, VTM of VIER?

Foto: © VIER - DPG Media - VRT

Zondagavond is meer dan ooit de avond waarop de strijd om de Vlaamse kijkers op het scherp van de snee uitgevochten wordt. Met de start van 'De Mol' speelt nu ook VIER het spel mee. Het verraad is terug, maar wie wint de slag om de kijker?

Eén en VTM zijn al twee weken gewaagd aan elkaar. Met de start van het nieuwe seizoen 'Twee tot de Zesde Macht', het tweede met Jeroen Meus, gooide VTM ook zijn kijkcijferkanon 'Blind Getrouwd' in de strijd. Bij het lineair kijken scoorde 'Twee tot de Zesde Macht' net iets beter, maar wanneer het uitgesteld kijken erbij komt is 'Blind Getrouwd' de grote winnaar. Zo steeg het VTM-programma van 1.154.435 kijkers tijdens de eerste week naar 1.239.604 trouwe fans vorig zondag. Ook Jeroen Meus won kijkers. Zijn zondagavondquiz ging van 1.100.820 kijkers op 16 februari naar 1.165.916 in de tweede week.



Het wordt dan ook afwachten welk deel van de koek 'De Mol' zondag zal afsnoepen. VIER plaatst het gloednieuwe sketchprogramma 'Influencers' tussen 'De Mol' en 'Café De Mol' om zo de kijkers vast te houden tijdens de hele avond.

Het is de kijker die beslist! Wordt het Eén met 'Twee tot de Zesde Macht' en het spannende vervolg van 'Over Water'? Of kiest u voor de eerste moeilijke momenten in 'Blind Getrouwd', gevolgd door 'Safety First - the Movie' of de gloednieuwe zondag van VIER met de terugkeer van 'De Mol', het hilarische 'Influencers' en napraten in 'Café De Mol'?



Bron: Kijkcijfers © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)





