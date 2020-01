Wat brengt VIER ons in 2020?

Vanaf volgende week begint pakt ook VIER uit met nieuw voorjaarsschema. Daarin vinden we vooral bekende programma's. Nieuwe titels zien we vooral in het najaar. Zo werkt de zender momenteel aan een dagelijkse soap voor jonge, vrouwelijke kijkers die na de zomer te zien zou zijn. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Volgende week verwelkomen we opnieuw 'Huizenjager' en ook 'Expeditie Robinson', dat op donderdagavond de strijd aangaat met 'Vandaag over een jaar' (Eén) en 'Holland - België' (VTM). De week nadien begint het voorjaar pas echt op VIER, met een nieuw seizoen van 'Topdokters' en het nieuwe programma 'Help! Mijn borsten staan online' van Evi Hanssen. Later volgt ook 'Help! Mijn kind kijkt porno'. Ook nieuw is 'Influencers', een sketchreeks over sociale media, geregisseerd door Bart De Pauw. Ten slotte maken we ook kennis met 'Het parket', waarin Eric Goens het Openbaar Ministerie volgt.

Daarnaast verwelkomen we opnieuw een aantal bekende VIER-programma’s. Zo presenteert Evy Gruyaert een nieuwe jaargang van 'Stukken van mensen'. Dina Tersago zien we dan weer in het tweede seizoen van 'Blind gekocht', terwijl Gilles De Coster met zijn kandidaten naar Griekenland trekt voor het achtste seizoen van kijkcijferkanon ‘De mol’. Ten slotte zien we ook Gert Verhulst en James Cooke terug. Zij presenteren later dit voorjaar opnieuw 'Gert Late Night'. Ook 'Love Island' maakt zich op voor een nieuw seizoen, net als 'De slimste mens ter wereld' en 'Dancing with the Stars'.



Bron: Het Laatste Nieuws