Wandel vrolijk het weekend in met Radio2

Het tweede Radio2 Natuurweekend komt eraan. Nu zaterdag 22 en zondag 23 oktober ontdek je zes nieuwe, inspirerende wandelingen. Radio2 stippelde de routes uit in samenwerking met Natuurpunt. Trek je stapschoenen aan en wandel mee!

Wandelingen in heel Vlaanderen

Verken in onze Vlaamse provincies de verrassendste natuurdomeinen via uitgestippelde parcours. Bioloog Joeri Cortens vertelt je alles over bos en beemd of ijsvogel en fruitrat. Scan onderweg de QR-codes en kom boeiende verhalen te weten.

Naast de zes nieuwe natuurwandelingen, kun je ook nog altijd op stap met dertien tochten van vorig jaar. Hier krijg je het (auditieve) gezelschap van een bekende Vlaming. Die wandelingen blijven trouwens ook in de toekomst beschikbaar, samen met de nieuwe. Je kunt er dus op uit wanneer je maar wilt.

Alle info vind je op radio2.be. Daar krijg je ook heel wat wandeltips en leuke video’s waarin Ann Reymen de natuur intrekt, samen met Karl Vannieuwkerke, Andy Peelman, Imke Courtois, Slongs Dievanongs en Stijn Meuris.