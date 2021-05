Waargebeurde VTM-reeks '22/3: Wij waren daar' verkocht aan Finland

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Leuk nieuws over '22/3: Wij waren daar', de reeks die vorige maand werd uitgezonden bij VTM en te bekijken is op VTM GO. De waargebeurde fictiereeks van en over studenten die de aanslagen in Zaventem meemaakten is verkocht aan Finland.

De publieke omroep YLE zal er de Vlaamse versie uitzenden met ondertitels. 'De reeks sluit goed aan bij enkele recente Scandinavische producties die te maken hebben met trauma, genezing en de nasleep na een terroristische aanslag', klinkt het bij de Finse zender.

Gesprekken met andere Scandinavische zenders zijn op dit moment lopende. '22/3: Wij waren daar' werd gemaakt door productiehuis Haptic in samenwerking met het collectief MAKKET. De regisseur van de reeks was op het moment van de aanslagen in 2016 ter plaatse in Zaventem en vertaalde zijn indrukken en emoties in een fictiereeks. De reeks is op dit moment nog te bekijken op VTM GO.