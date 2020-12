VTM zorgt voor hartverwarmende eindejaarsdagen met nieuwe programma's, muziek en feelgoodfilms

Het worden atypische kerst- en eindejaarsdagen dit jaar, maar de VTM-zenders zorgen alvast voor heel wat hartverwarmende programma's tijdens de kerstvakantie.

Bij VTM is er het gloednieuwe 'Kerst met Ballen', worden de 20 muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar uit heel wat VTM-programma's samengevat en stappen Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel samen met de kijker het nieuwe jaar in.

Bij VTM 2 is het elke dag kerst met heel wat premières, kerstfilms en kerstspecials van realityprogramma's als 'Ik Vertrek' en 'Steenrijk Straatarm'. Filmzender VTM 3 pakt uit met straffe films als 'Girl' en 'Captain America: Civil War', en VTM 4 blijft trouw aan haar classics met kerstspecials van 'Allo 'Allo!' en Blackadder.

VTM viert 'Kerst met Ballen' en Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel tellen samen met kijker af naar 2021

In 'Kerst met Ballen' wordt op woensdag 30 december een speciaal jaar op een gezellige manier afgesloten. Vier bekende Vlamingen, voor wie 2020 een bijzonder jaar was, verzamelen rond de kerstboom in een knus huis. Het viertal ontdekt pas ter plaatse met wie ze de avond doorbrengen. Ze hebben maar één opdracht: doen wat de kerstboom zegt. Die boom zal volhangen met kerstballen die een hele avond lang de bekende Vlamingen persoonlijke vragen, dilemma’s en uitdagingen voorleggen. Frances Lefebure heeft ook nog een nieuw programma in petto om het jaar mee af te sluiten, maar daarover binnenkort meer.

Muziek zet aan tot feesten, maakt gelukkig en brengt troost. Niets beters dus dan dit bijzondere jaar op donderdag 31 december af te sluiten met een dosis muziek en dat doet de zender met de 20 muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar uit heel wat VTM-programma's als 'The Masked Singer', 'The Voice' en 'Liefde voor Muziek'. Ook heel wat VTM-gezichten delen de nummers waar zij bijzondere herinneringen aan hebben. De kijkers wuiven het jaar daarna definitief uit met de cast van 'Wat Een Jaar!', want wat een jaar is het geweest. Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel tellen samen af en zetten het nieuwe jaar feestelijk in. Nadien is er het concert 'Boven de Wolken' van Niels Destadsbader, met de mooiste momenten uit de show.

Voor een terugblik op 2020 kan de kijker op woensdag 23 december afstemmen op 'Uw Film van het Jaar'. VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman blikt terug op het voorbije jaar met de meest pakkende verhalen en strafste beelden. Ook bekende en onbekende Vlamingen die met hun verhaal mee vorm hebben gegeven aan 2020 komen aan bod. Met hen kijkt Freek vooruit: wat is hun wens voor 2021?

De VTM-kijkers kunnen tijdens de kerstvakantie ook rekenen op enkele heerlijke kerst -en animatiefilms. Op kerst- en oudejaarsavond is er de vaste afspraak met 'Home Alone' en 'Home Alone 2'. Familiemomenten zijn er op kerst- en nieuwjaarsdag met de animatiefilms 'Inside Out' en 'The Secret Life of Pets'.

Maarten Janssen, Channel manager VTM: 'In deze - letterlijk - donkere tijden snakt iedereen wel naar warmte en gezelligheid. Zeker nu we de feestdagen vooral in eigen huis met het eigen gezin zullen doorbrengen. Daar willen we met onze VTM-zenders graag op inspelen door het zo gezellig mogelijk proberen te maken op televisie.'

Elke dag kerst bij VTM 2

Bij VTM 2 is het elke dag kerst. De zender brengt heel wat premières en kerstfilms tijdens de eindejaarsperiode. Met onder andere de premières van 'Rocky Mountain Christmas' (11/12), 'Welcome to Christmas' (25/12) en 'No Sleep 'Til Christmas' (26/12).

Er zijn ook heel wat kerstspecials te zien van succesvolle realityprogramma’s die bij VTM 2 lopen. Zo brengt de zender specials van de Nederlandse 'Ik Vertrek' (8/12 en 15/12) en 'Steenrijk Straatarm' (21/12). VTM 2 steekt ook de landsgrens over met 'Billionaires Kids at Christmas' (16/12) en 'Disney's Fairy Tale Weddings: Holiday Magic' (18/12 en 23/12).

Kristine Willems, Channel manager VTM 2, VTM 3 en VTM 4: 'Niet alleen VTM duikt de kerstsfeer in, ook bij VTM 2 is het elke dag kerst en sneeuwt het tv-premières, topfilms en kerstspecials van realityprogramma’s. VTM 3 en VTM 4 bieden dan weer een mooi alternatief voor wie wil ontsnappen aan alle kerstgekte. Filmzender VTM 3 blijft trouw aan haar belofte: elke dag een straffe film. VTM 4 trekt voluit de kaart van classics en actie.'

Filmzender VTM 3 brengt straffe films, VTM 4 blijft trouw aan classics

Bij VTM 3 kan iedereen tijdens de kerstvakantie terecht voor heel wat straffe films. Zo is er op woensdag 23 december de tv-première van 'Girl' en staan ook 'Captain America: Civil War' (12/12), 'Forrest Gump' (24/12), 'Die Hard' (25/12), 'Bad Moms' (26/12) en 'Deep Impact' (31/12) op het programma bij de filmzender.

VTM 4 zorgt op donderdag 24 december voor een portie actie met klassieker 'Beverly Hills Cop II' met Eddie Murphy. Op oudejaarsavond is er het vervolg met 'Beverly Hills Cop III' en de comedyshow 'Levend en Vers' van Wouter Deprez. Voor een streepje kerst zendt VTM 4 kerstspecials uit van de Britse komediereeksen 'Allo 'Allo!' (24/12 en 25/12) en 'Blackadder' (25/12). Op donderdag 24 december is de driedelige BBC-reeks 'A Christmas Carol' te zien van de 'Peaky Blinders'-maker Steven Knight.