VTM werkt aan 'K2 Zoekt K3' voor zoektocht naar nieuw Klaasje

Zal Vlaanderen de zoektocht naar het nieuwe K3-gezicht opnieuw kunnen volgen op televisie? Vele fans kijken er alvast naar uit. Bij VTM krijgen de eerste plannen voor een nieuwe 'K2 Zoekt K3' alvast vorm.

Het nieuws sloeg vanmiddag in als bom bij de vele K3-fans. Exit Klaasje, maar meteen ook een oproep voor een vervanger door Studio 100-topman Gert Verhulst. 'Zowel meisjes als jongens kunnen zich kandidaat stellen', vertelde Verhulst op de persconferentie. En in de marge zei hij ook al dat Studio 100 denkt aan een mooi tv-programma over de zoektocht.



En die plannen blijken al concreter te zijn. VTM bevestigt dat het onderzoekt of een tv-show opnieuw mogelijk is. 'Wij bekijken samen met SBS6 en Studio 100 hoe we de zoektocht naar de opvolger van Klaasje in een programmavorm kunnen gieten', klinkt het in Het Laatste Nieuws.



Eerder werden 'K2 zoekt K3' en 'K3 zoekt K3' ook al uitgezonden door VTM en de Nederlandse commerciële zender SBS6. Volgens Het Laatste Nieuws is een nieuwe samenwerking dan ook logisch omdat VTM eigenaar is van de uitzendrechten. Wordt ongetwijfeld vervolgd...



