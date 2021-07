VTM verrast met eenmalige terugkeer van 'Tien Om Te Zien' 'anno 2021'

De jonge Koen Wauters, de kleurrijke hemdjes van Willy Sommers, de schoudervullingen van Anne De Baetzelier, tientallen onvergetelijke zomerhits en aanstekelijke new beat dansjes. De afgelopen weken kon iedereen het iconische programma 'Tien Om Te Zien' helemaal herbeleven bij VTM.

En dat werd gesmaakt door wekelijks gemiddeld een half miljoen kijkers. Voor al die fans pakt VTM uit met een verrassing van formaat: hét muziekprogramma der muziekprogramma’s keert voor één keer terug en krijgt een live versie 'anno 2021'. Op algemeen verzoek slaat 'Tien Om Te Zien' zijn iconische tenten eenmalig op in Middelkerke voor een unieke TV-show met artiesten van vroeger en nu. Ook het legendarische presentatieduo Willy Sommers en Anne De Baetzelier mag niet ontbreken. De speciale uitzending van 'Tien Om Te Zien' is eind deze zomer te zien bij VTM.

Maarten Janssen, Channel manager VTM: 'De heruitzendingen van 'Tien Om Te Zien' hebben duidelijk een gevoelige snaar geraakt in Vlaanderen. Zowel van kijkers als artiesten hebben we massaal veel reacties en vragen gekregen. En daar geven we nu met veel plezier gehoor aan! Aan het einde van de zomer keert de iconische tent van 'Tien Om Te Zien' nog één keer terug, met hits van vroeger én nu. We zijn alles nu organisatorisch aan het bekijken maar één ding staat vast: 2021 wordt de zomer van' Tien Om Te Zien'!'

'Het is alsof heel Vlaanderen al jaren zit te wachten op een reünie van 'Tien Om Te Zien'. En niet alleen de kijkers van toen, ook jongeren hebben het programma nu herontdekt', vertelt Willy Sommers. 'Ik heb zo'n warme herinneringen aan 'Tien Om Te Zien' en zeker aan die zwoele zomeravonden aan zee. Dat we dat nog eens mogen herbeleven, is fantastisch!', vult Anne De Baetzelier aan.

De opname van deze unieke TV-show zal op het einde van de zomer plaatsvinden op de dijk van Middelkerke. Meer informatie over de opname en wanneer de special exact te zien is bij VTM, wordt later bekendgemaakt. In afwachting daarvan kan iedereen elke zondag om 19.55 uur genieten van 'Tien Om Te Zien - De Zomer van 199X'. Daarin wordt aan de hand van een top 10 van de meest memorabele momenten uit de rijke 'Tien Om Te Zien'-geschiedenis teruggeblikt op de zalige zomers vol hits.